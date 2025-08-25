(Vídeo) Robo en la Farmacia Oniken: quedó filmado cuando escondía un set de perfumería en su campera

Un robo quedó registrado en la Farmacia Oniken, ubicada sobre calle Pellegrini, cuando un individuo sustrajo un set de perfumería y lo ocultó rápidamente en el interior de su campera antes de retirarse del lugar.

Las cámaras de seguridad del comercio captaron toda la secuencia, en la que se observa al sujeto actuar con disimulo y concretar el robo en cuestión de segundos.





El hecho fue detectado por el personal de la farmacia al revisar las grabaciones, tras notar la falta de productos en la góndola. Por estas horas, las autoridades policiales trabajan en la identificación del responsable, utilizando las imágenes aportadas por el local.





Este nuevo episodio de inseguridad se suma a la lista de hechos delictivos menores que afectan a los comercios de la ciudad y que generan creciente preocupación entre vecinos y comerciantes.



