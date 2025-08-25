(Vídeo) Incendio en una subestación dejó sin luz a gran parte del centro de Ushuaia

Incendio en una subestación eléctrica dejó sin luz a gran parte del centro de Ushuaia. Bomberos y la DPE trabajan para restablecer el servicio.
Un importante corte de energía afecto gran parte del centro de Ushuaia, luego de que se produjera un incendio en una subestación eléctrica ubicada entre las calles San Martín y Onas.
La falla se originó en el alimentador N°2, lo que dejó sin luz a la Zona Centro y a barrios aledaños. Entre los sectores más comprometidos se encuentran:
- Barrio 245 viviendas (entre Don Bosco y Magallanes).
- Parte del Portland.
- Calles Valdez y San Martín.
- Zona del Cementerio y alrededores, con acceso cortado hacia el centro por San Martín y Guaraní.
Personal de la Dirección Provincial de Energía (DPE) trabajó junto a los bomberos voluntarios para sofocar el foco ígneo, controlar la situación y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
Mientras tanto, la ciudad se mantiene con cortes que afectan el tránsito y complican el funcionamiento de comercios y servicios. Desde la DPE pidieron a los vecinos disculpas por las molestias y aseguraron que informarán avances a medida que los equipos técnicos puedan normalizar la red.
Sería bueno que los vecinos a la hora de votar recuerden todo esto y no vendan su voto por migajasResponderBorrar