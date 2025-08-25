(Vídeo) Incendio en una subestación dejó sin luz a gran parte del centro de Ushuaia

Un importante corte de energía afecto gran parte del centro de Ushuaia, luego de que se produjera un incendio en una subestación eléctrica ubicada entre las calles San Martín y Onas.





La falla se originó en el alimentador N°2, lo que dejó sin luz a la Zona Centro y a barrios aledaños. Entre los sectores más comprometidos se encuentran: