Trasladan a Ushuaia a un hombre requerido por la Justicia de Mendoza por una causa de abuso

Detienen en Río Grande a un hombre buscado por abuso en Mendoza. Fue trasladado a Ushuaia para su extradición y quedará a disposición de la Justicia.
La Policía de Tierra del Fuego detuvo en las últimas horas a José Naim Jofré Emin, un ciudadano sobre el que pesaba una orden de captura y detención emitida por la Justicia de Mendoza en el marco de una causa por abuso.
La investigación comenzó a raíz de un exhorto judicial remitido desde aquella provincia, el cual fue tramitado por el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Norte. Con esos elementos, la división Delitos Complejos Río Grande logró localizar al sospechoso y proceder a su detención.
Tras ser notificado de sus derechos y garantías procesales, el juez interviniente ordenó que permaneciera detenido. Luego de varios días bajo custodia, Jofré Emin fue trasladado a la ciudad de Ushuaia, desde donde será extraditado hacia Mendoza para quedar a disposición de la Justicia de esa jurisdicción.
La Policía fueguina destacó el trabajo de investigación y coordinación interprovincial que permitió dar cumplimiento al pedido judicial.
