Trasladan a Ushuaia a un hombre requerido por la Justicia de Mendoza por una causa de abuso

Detienen en Río Grande a un hombre buscado por abuso en Mendoza. Fue trasladado a Ushuaia para su extradición y quedará a disposición de la Justicia.

El sujeto fue detenido en Río Grande tras una investigación de Delitos Complejos. Será extraditado a Mendoza para quedar a disposición judicial.
La Policía de Tierra del Fuego detuvo en las últimas horas a José Naim Jofré Emin, un ciudadano sobre el que pesaba una orden de captura y detención emitida por la Justicia de Mendoza en el marco de una causa por abuso.

La investigación comenzó a raíz de un exhorto judicial remitido desde aquella provincia, el cual fue tramitado por el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Norte. Con esos elementos, la división Delitos Complejos Río Grande logró localizar al sospechoso y proceder a su detención.

Tras ser notificado de sus derechos y garantías procesales, el juez interviniente ordenó que permaneciera detenido. Luego de varios días bajo custodia, Jofré Emin fue trasladado a la ciudad de Ushuaia, desde donde será extraditado hacia Mendoza para quedar a disposición de la Justicia de esa jurisdicción.

La Policía fueguina destacó el trabajo de investigación y coordinación interprovincial que permitió dar cumplimiento al pedido judicial.

BLOGGER: 8
  1. Anónimoagosto 22, 2025

    Después de que llegue, va a salir en libertad en 2 horas. Así es la justicia fueguina y a nivel nacional también

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 22, 2025

      No es un preso nuestro. Va a ser extraditado. No lo pueden largar.

      Borrar
  2. Anónimoagosto 22, 2025

    Y para que mierda lo trajo acá que los mande en su provincia y listo

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 22, 2025

      ESTABA EN RIO GRANDE PANCHO. LAS NOTAS ESTAN PARA LEER PELOTUDO

      Borrar
  3. Anónimoagosto 22, 2025

    ¿El abuso fue en Mendoza? porque son fuleras las fueguinas para que las acosen

    ResponderBorrar
  4. Anónimoagosto 22, 2025

    AL PERONCHO LO ESPERAN EN MENDOZA!

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 22, 2025

      DALE LIVERVIRGO. COMO NO TE VAN A GORREAR GIL

      Borrar
  5. Anónimoagosto 22, 2025

    Abusador?? Proximo funcionario de melella.

    ResponderBorrar

