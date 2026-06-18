Un camión municipal derribó cables en Andorra y dejó sin luz a vecinos del sector C

Un camión de la Municipalidad de Ushuaia volvió a quedar en el centro de las críticas luego de que, según denunciaron vecinos, circulara con la caja levantada y terminara derribando parte del tendido de cables en el sector C del barrio Andorra, provocando un corte de energía eléctrica y dejando sin servicio a numerosas familias.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar , el vehículo impactó contra los cables aéreos, ocasionando daños en la red y afectando tanto el suministro eléctrico como el alumbrado público del sector.





La situación generó un fuerte malestar entre los vecinos, quienes sostienen que este tipo de incidentes no son hechos aislados y cuestionan la falta de controles sobre la operación de los vehículos municipales.





Según señalaron residentes de Andorra, no es la primera vez que equipos o vehículos vinculados a servicios municipales protagonizan situaciones que terminan afectando a los vecinos. Entre los antecedentes mencionan daños ocasionados a automóviles estacionados durante tareas operativas, problemas vinculados a interrupciones en el suministro de agua y otros inconvenientes derivados de trabajos realizados en la zona.





Asimismo, recuerdan que tiempo atrás también se registró un incidente que involucró daños sobre infraestructura vinculada a la red de gas, situación que generó preocupación por el riesgo que representan este tipo de episodios cuando afectan servicios esenciales.





El hecho vuelve a poner en discusión la planificación, supervisión y control de las tareas operativas que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, especialmente en barrios donde los vecinos aseguran convivir con problemas recurrentes de infraestructura y servicios básicos.





Las críticas se profundizan porque el incidente ocurre en una gestión que ha impulsado diversas herramientas de control y monitoreo urbano, mientras persisten reclamos por la prestación de servicios esenciales y por errores operativos que terminan afectando directamente a los contribuyentes.





Hasta el momento no se difundió información oficial sobre el alcance total de los daños ni sobre eventuales responsabilidades derivadas del episodio. Tampoco se informó cuánto tiempo demandará la normalización completa del servicio en el sector afectado.





Mientras tanto, los vecinos reclaman respuestas concretas y medidas preventivas para evitar que situaciones similares continúen repitiéndose.