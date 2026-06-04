Melella avanza con cambios en el subsidio al GLP: quienes puedan conectarse a la red de gas deberán hacerlo

3 0 04 junio 2026 2026-06-04T03:17:00-03:00 Editar esta nota

Melella analiza cambios en el subsidio al GLP. Quienes puedan conectarse a la red de gas tendrán 180 días para hacerlo.

El Gobierno provincial comenzó a discutir un nuevo esquema para el subsidio al gas envasado. El beneficio seguirá para familias vulnerables, pero quienes tengan capacidad económica para conectarse a la red contarán con un plazo de 180 días para dejar de recibir la asistencia.
El gobernador Gustavo Melella encabezó una primera mesa de trabajo con vecinos de Ushuaia para analizar modificaciones en el régimen de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP), un beneficio que alcanza a miles de hogares fueguinos que aún dependen de garrafas o zepelines para calefaccionarse y cocinar.

Acompañado por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y la ministra de Energía, Gabriela Castillo, el mandatario explicó que la intención oficial es avanzar hacia un sistema que concentre los recursos públicos en quienes realmente necesitan la ayuda estatal.

"El subsidio tiene que llegar a quien verdaderamente lo necesita", sostuvo Melella durante el encuentro, donde insistió en que ninguna familia vulnerable quedará excluida del programa, incluso si cuenta con una red de gas natural frente a su vivienda.

Sin embargo, el nuevo esquema también contempla cambios importantes para aquellos usuarios que disponen de capacidad económica para afrontar la conexión domiciliaria.

Tendrán 180 días para conectarse a la red

La propuesta presentada por el Ejecutivo establece que los vecinos que tengan acceso a la red de gas y cuenten con recursos económicos suficientes deberán concretar la conexión en un plazo de 180 días.

De esta manera, el Gobierno busca reducir el universo de beneficiarios permanentes y redireccionar los fondos públicos hacia los sectores de menores ingresos.

Según se informó, el subsidio continuará destinado a viviendas únicas y de residencia permanente, con una cobertura de hasta 400 kilogramos de GLP al año, pudiendo ampliarse a 450 kilogramos para familias que acrediten una situación de vulnerabilidad mediante informes socioeconómicos.

Un debate que vuelve cada invierno

La discusión sobre el subsidio al gas envasado reaparece periódicamente en Tierra del Fuego debido al elevado costo energético que enfrentan los hogares que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural.

Mientras el Ejecutivo plantea la necesidad de optimizar recursos y evitar que personas con capacidad económica continúen recibiendo asistencia estatal, muchos vecinos sostienen que las dificultades económicas actuales, los costos de conexión y las inversiones necesarias dentro de cada vivienda continúan siendo un obstáculo importante para abandonar definitivamente el uso del GLP.

Por ello, el debate recién comienza y continuará en nuevas reuniones que se desarrollarán en Río Grande y Tolhuin, donde el Gobierno buscará consensuar los criterios definitivos para la implementación del nuevo sistema.

La iniciativa apunta a transparentar la asignación de recursos públicos, aunque también abre interrogantes sobre la capacidad real de muchas familias para afrontar los costos que implica conectarse a la red de gas en un contexto económico complejo.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimojunio 04, 2026

    Hijo de puta le seguís dando gas a los dueños de casas quintas y estancias pero al corto nada SOS una perra sucia

    ResponderBorrar
  2. Anónimojunio 04, 2026

    que paso en el consejo que oyarzun voto en contra de vuoto y escalante a favor
    se rompio todo o milhouse no recibio la cometa el gordo anda llorando por la ex uffff que rica que esta era demasiado para el gordo chizzo

    ResponderBorrar
  3. Anónimojunio 04, 2026

    tus ministros te van a llevar a juicio politico melella! corre!

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2524,Interes General,3382,Internacionales,178,Locales,4625,Noticias Nacionales,1466,Policiale,10,Policiales,11655,Sociedad,5264,Tecno,85,Tendencias,183,Titulares,15563,Ultimas Noticias,13952,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Melella avanza con cambios en el subsidio al GLP: quienes puedan conectarse a la red de gas deberán hacerlo
Melella avanza con cambios en el subsidio al GLP: quienes puedan conectarse a la red de gas deberán hacerlo
Melella analiza cambios en el subsidio al GLP. Quienes puedan conectarse a la red de gas tendrán 180 días para hacerlo.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQQm-HHdU3Sd8P1AsVxw9_-_qWoJXMG4KIcswuKQrWuJvww7XAq6HGSNTB7lT99yawMttLbb4HSW02zae5MFTLc0StdVsjb10EclgwjnHQa1WyvzKMBDpVhuOd278McSJc_m_A4ggrHbhiNR1ZuEiOmqZQv5ROiJVifTYiuK5yObMxBE0Ny0Fc/w640-h366/reunion%20por%20subsidio%20de%20gas.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQQm-HHdU3Sd8P1AsVxw9_-_qWoJXMG4KIcswuKQrWuJvww7XAq6HGSNTB7lT99yawMttLbb4HSW02zae5MFTLc0StdVsjb10EclgwjnHQa1WyvzKMBDpVhuOd278McSJc_m_A4ggrHbhiNR1ZuEiOmqZQv5ROiJVifTYiuK5yObMxBE0Ny0Fc/s72-w640-c-h366/reunion%20por%20subsidio%20de%20gas.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/melella-avanza-con-cambios-en-el.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/melella-avanza-con-cambios-en-el.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos