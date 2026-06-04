Melella avanza con cambios en el subsidio al GLP: quienes puedan conectarse a la red de gas deberán hacerlo

El gobernador Gustavo Melella encabezó una primera mesa de trabajo con vecinos de Ushuaia para analizar modificaciones en el régimen de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP), un beneficio que alcanza a miles de hogares fueguinos que aún dependen de garrafas o zepelines para calefaccionarse y cocinar.

Acompañado por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y la ministra de Energía, Gabriela Castillo, el mandatario explicó que la intención oficial es avanzar hacia un sistema que concentre los recursos públicos en quienes realmente necesitan la ayuda estatal.





"El subsidio tiene que llegar a quien verdaderamente lo necesita", sostuvo Melella durante el encuentro, donde insistió en que ninguna familia vulnerable quedará excluida del programa, incluso si cuenta con una red de gas natural frente a su vivienda.





Sin embargo, el nuevo esquema también contempla cambios importantes para aquellos usuarios que disponen de capacidad económica para afrontar la conexión domiciliaria.





Tendrán 180 días para conectarse a la red





La propuesta presentada por el Ejecutivo establece que los vecinos que tengan acceso a la red de gas y cuenten con recursos económicos suficientes deberán concretar la conexión en un plazo de 180 días.





De esta manera, el Gobierno busca reducir el universo de beneficiarios permanentes y redireccionar los fondos públicos hacia los sectores de menores ingresos.





Según se informó, el subsidio continuará destinado a viviendas únicas y de residencia permanente, con una cobertura de hasta 400 kilogramos de GLP al año, pudiendo ampliarse a 450 kilogramos para familias que acrediten una situación de vulnerabilidad mediante informes socioeconómicos.



