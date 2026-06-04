Melella avanza con cambios en el subsidio al GLP: quienes puedan conectarse a la red de gas deberán hacerlo

Melella analiza cambios en el subsidio al GLP. Quienes puedan conectarse a la red de gas tendrán 180 días para hacerlo.
El gobernador Gustavo Melella encabezó una primera mesa de trabajo con vecinos de Ushuaia para analizar modificaciones en el régimen de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP), un beneficio que alcanza a miles de hogares fueguinos que aún dependen de garrafas o zepelines para calefaccionarse y cocinar.
Acompañado por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y la ministra de Energía, Gabriela Castillo, el mandatario explicó que la intención oficial es avanzar hacia un sistema que concentre los recursos públicos en quienes realmente necesitan la ayuda estatal.
"El subsidio tiene que llegar a quien verdaderamente lo necesita", sostuvo Melella durante el encuentro, donde insistió en que ninguna familia vulnerable quedará excluida del programa, incluso si cuenta con una red de gas natural frente a su vivienda.
Sin embargo, el nuevo esquema también contempla cambios importantes para aquellos usuarios que disponen de capacidad económica para afrontar la conexión domiciliaria.
Tendrán 180 días para conectarse a la red
La propuesta presentada por el Ejecutivo establece que los vecinos que tengan acceso a la red de gas y cuenten con recursos económicos suficientes deberán concretar la conexión en un plazo de 180 días.
De esta manera, el Gobierno busca reducir el universo de beneficiarios permanentes y redireccionar los fondos públicos hacia los sectores de menores ingresos.
Según se informó, el subsidio continuará destinado a viviendas únicas y de residencia permanente, con una cobertura de hasta 400 kilogramos de GLP al año, pudiendo ampliarse a 450 kilogramos para familias que acrediten una situación de vulnerabilidad mediante informes socioeconómicos.
Un debate que vuelve cada invierno
La discusión sobre el subsidio al gas envasado reaparece periódicamente en Tierra del Fuego debido al elevado costo energético que enfrentan los hogares que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural.
Mientras el Ejecutivo plantea la necesidad de optimizar recursos y evitar que personas con capacidad económica continúen recibiendo asistencia estatal, muchos vecinos sostienen que las dificultades económicas actuales, los costos de conexión y las inversiones necesarias dentro de cada vivienda continúan siendo un obstáculo importante para abandonar definitivamente el uso del GLP.
Por ello, el debate recién comienza y continuará en nuevas reuniones que se desarrollarán en Río Grande y Tolhuin, donde el Gobierno buscará consensuar los criterios definitivos para la implementación del nuevo sistema.
La iniciativa apunta a transparentar la asignación de recursos públicos, aunque también abre interrogantes sobre la capacidad real de muchas familias para afrontar los costos que implica conectarse a la red de gas en un contexto económico complejo.
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Hijo de puta le seguís dando gas a los dueños de casas quintas y estancias pero al corto nada SOS una perra suciaResponderBorrar
que paso en el consejo que oyarzun voto en contra de vuoto y escalante a favorResponderBorrar
se rompio todo o milhouse no recibio la cometa el gordo anda llorando por la ex uffff que rica que esta era demasiado para el gordo chizzo
tus ministros te van a llevar a juicio politico melella! corre!ResponderBorrar