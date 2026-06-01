Día de la Provincia: Tierra del Fuego celebra 35 años de la jura de su Constitución

Un proceso que demandó décadas





El camino hacia la provincialización fue largo y estuvo marcado por numerosos debates políticos y legislativos.





Uno de los primeros antecedentes se remonta al 5 de mayo de 1954, cuando la diputada nacional Esther Mercedes Fadul de Sobrino presentó un proyecto para definir la jurisdicción de Tierra del Fuego, incluyendo la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.





Décadas más tarde, el proceso tomó nuevo impulso durante el retorno de la democracia. El 12 de octubre de 1984, durante una visita a Ushuaia, el entonces presidente Raúl Alfonsín anunció el inicio formal del proceso de provincialización.





A partir de allí comenzaron años de intensos debates en el Congreso Nacional, especialmente en torno a los límites y alcances territoriales de la futura provincia.





La defensa de la integridad territorial





Uno de los puntos más controvertidos surgió en 1986, cuando el Poder Ejecutivo Nacional propuso una provincia limitada a la Isla Grande de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y la Isla Año Nuevo, dejando fuera a las Islas Malvinas, la Antártida Argentina y las demás Islas del Atlántico Sur.





La iniciativa generó un fuerte rechazo en Tierra del Fuego. La entonces Legislatura Territorial reclamó por unanimidad la incorporación de la totalidad del territorio bajo jurisdicción fueguina.





Finalmente, tras modificaciones impulsadas en el Senado de la Nación, el proyecto terminó contemplando la integración de la Antártida y las Islas del Atlántico Sur dentro de la nueva provincia.