Día de la Provincia: Tierra del Fuego celebra 35 años de la jura de su Constitución

Tierra del Fuego celebra 35 años de la jura de su Constitución, hecho que marcó el nacimiento institucional de la provincia.
Tierra del Fuego conmemora este lunes el 35° aniversario de la jura de su Constitución Provincial, un hecho histórico que marcó el nacimiento institucional definitivo de la provincia más austral de la Argentina.
Aunque habitualmente se identifica a la sanción de la Ley Nacional Nº 23.775, aprobada el 26 de abril de 1990, como la fecha de creación de la provincia, fue el 1° de junio de 1991 cuando quedó formalmente constituida con la jura de su Carta Magna, estableciendo el marco jurídico e institucional que rige hasta la actualidad.
El acto central por el Día de la Provincia se desarrollará desde las 12 horas en el gimnasio del Colegio María Auxiliadora de Río Grande, donde se espera la participación de autoridades provinciales, municipales, legisladores e integrantes de distintas instituciones.
Un proceso que demandó décadas
El camino hacia la provincialización fue largo y estuvo marcado por numerosos debates políticos y legislativos.
Uno de los primeros antecedentes se remonta al 5 de mayo de 1954, cuando la diputada nacional Esther Mercedes Fadul de Sobrino presentó un proyecto para definir la jurisdicción de Tierra del Fuego, incluyendo la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.
Décadas más tarde, el proceso tomó nuevo impulso durante el retorno de la democracia. El 12 de octubre de 1984, durante una visita a Ushuaia, el entonces presidente Raúl Alfonsín anunció el inicio formal del proceso de provincialización.
A partir de allí comenzaron años de intensos debates en el Congreso Nacional, especialmente en torno a los límites y alcances territoriales de la futura provincia.
La defensa de la integridad territorial
Uno de los puntos más controvertidos surgió en 1986, cuando el Poder Ejecutivo Nacional propuso una provincia limitada a la Isla Grande de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y la Isla Año Nuevo, dejando fuera a las Islas Malvinas, la Antártida Argentina y las demás Islas del Atlántico Sur.
La iniciativa generó un fuerte rechazo en Tierra del Fuego. La entonces Legislatura Territorial reclamó por unanimidad la incorporación de la totalidad del territorio bajo jurisdicción fueguina.
Finalmente, tras modificaciones impulsadas en el Senado de la Nación, el proyecto terminó contemplando la integración de la Antártida y las Islas del Atlántico Sur dentro de la nueva provincia.
La sanción de la ley y la Convención Constituyente
La Ley Nacional Nº 23.775 fue sancionada durante la madrugada del 26 de abril de 1990, estableciendo el nacimiento de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Posteriormente se convocó a elecciones para elegir a los 19 convencionales constituyentes encargados de redactar la Constitución Provincial.
Los comicios se realizaron el 9 de diciembre de 1990 y dieron como fuerza ganadora al Movimiento Popular Fueguino (MPF), que obtuvo 11 de las 19 bancas de la Convención.
Los trabajos comenzaron formalmente el 7 de enero de 1991 bajo la presidencia de Elena Rubio de Mingorance.
Tras varios meses de debate, el texto constitucional fue sancionado el 17 de mayo de 1991.
El nacimiento institucional de la provincia
Finalmente, el 1° de junio de 1991 se llevó a cabo la histórica ceremonia de jura de la Constitución Provincial en el Polideportivo "Hugo Ítalo Favale" de Ushuaia.
Aquel acto significó la culminación definitiva del proceso de provincialización y el nacimiento institucional de Tierra del Fuego como provincia argentina.
Un año después, la primera Legislatura Provincial sancionó la Ley Nº 7, que estableció oficialmente el 1° de junio como el "Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur".
Una fecha clave para la historia fueguina
A 35 años de aquel acontecimiento, la provincia recuerda uno de los hitos más importantes de su historia política e institucional, que permitió consolidar la representación democrática de los fueguinos y fortalecer la defensa de la soberanía argentina sobre la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.
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