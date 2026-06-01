Choque en avenida Alem: una camioneta impactó contra un vehículo estacionado y hubo una mujer lesionada

0 0 01 junio 2026 2026-06-01T08:05:00-03:00 Editar esta nota

Choque en avenida Alem de Ushuaia: una Renault Oroch impactó contra una camioneta estacionada. Una mujer resultó lesionada.

El siniestro vial ocurrió en avenida Alem, a pocos metros de Marcos Zar, en Ushuaia. Una Renault Oroch se cruzó de carril e impactó contra una Toyota Hilux que se encontraba estacionada. Una mujer que viajaba como pasajera debió ser asistida por personal de salud.

Un accidente de tránsito se registró este lunes en la ciudad de Ushuaia, cuando una camioneta Renault Oroch perdió el control y terminó impactando contra una Toyota Hilux que se encontraba correctamente estacionada sobre la avenida Alem, en cercanías de la intersección con Marcos Zar.

El hecho movilizó a efectivos policiales, personal sanitario y bomberos, quienes acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en la zona.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el vehículo Renault Oroch era conducido por Ariel Da Silva, de 44 años. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control de la unidad, cruzándose de carril antes de colisionar violentamente contra la camioneta estacionada.

Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba como acompañante en la Renault Oroch sufrió lesiones y debió ser asistida por personal médico que llegó al lugar de manera preventiva.

Asimismo, el conductor también recibió atención sanitaria para evaluar su estado de salud tras el siniestro.

Según trascendió, ninguno de los ocupantes presentaría heridas de gravedad, aunque fueron examinados por los profesionales de emergencia que intervinieron en el operativo.

Personal policial realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas que provocaron el choque.

Fuentes consultadas indicaron que la Renault Oroch estaría prestando servicios de transporte mediante una aplicación de viajes al momento del accidente, aunque este aspecto también forma parte de las actuaciones que llevan adelante las autoridades. El tránsito en el sector se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritajes.

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