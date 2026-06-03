ATE nacional salió en defensa de Carlos Córdoba y denunció una “sentencia arbitraria”

26 0 03 junio 2026 2026-06-03T04:02:00-03:00 Editar esta nota

ATE nacional respaldó a Carlos Córdoba tras su condena y denunció una sentencia arbitraria. Rodolfo Aguiar aseguró que es inocente.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, llegó a Ushuaia para respaldar a la conducción provincial del gremio tras la condena de Carlos Córdoba por estafas vinculadas a viviendas del IPV. Aseguró que el dirigente es inocente y sostuvo que el fallo judicial tiene motivaciones políticas.

La condena a cinco años de prisión efectiva contra el ex secretario general de ATE Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, continúa generando repercusiones dentro del sindicalismo estatal. En las últimas horas, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, desembarcó en Ushuaia para expresar su respaldo a la conducción fueguina del gremio y cuestionar duramente la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio.

Aguiar participó de una reunión con integrantes del Consejo Directivo Provincial de ATE Tierra del Fuego y representantes de las seccionales de Río Grande y Tolhuin, donde se definieron los lineamientos de trabajo del sindicato para los próximos meses, en medio del impacto político e institucional que generó la condena contra Córdoba.

El dirigente nacional explicó que su presencia en la provincia tuvo como objetivo garantizar la continuidad institucional de la organización gremial y formalizar el traspaso temporal de funciones a la secretaria adjunta, Gladys Olivera.

“Llegamos hasta el sur más sur de nuestra Argentina para garantizar el normal funcionamiento de nuestro sindicato frente a los hechos de público conocimiento”, expresó Aguiar.

Durante sus declaraciones, el máximo referente nacional de ATE aseguró que la estructura sindical fueguina se mantiene unida pese al escenario judicial que atraviesa su principal dirigente. “La provincia está más unida que nunca. Nada ni nadie va a lograr quebrantar su voluntad de pelea”, sostuvo.

Sin embargo, las declaraciones más contundentes estuvieron vinculadas directamente al fallo judicial que condenó a Córdoba por las maniobras de estafa relacionadas con la venta de supuestos lugares en los listados de adjudicación de viviendas sociales del IPV.

Aguiar afirmó que la organización sindical no comparte la decisión de la Justicia y aseguró que continuará respaldando al dirigente condenado. “Sostenemos la inocencia de Carlos Córdoba porque hemos leído el expediente y no existe una sola prueba en su contra. Estamos ante una sentencia arbitraria”, manifestó.

Además, consideró que el proceso judicial podría estar atravesado por cuestiones políticas y señaló que la condena buscaría enviar un mensaje disciplinador hacia los dirigentes sindicales. “Es difícil no considerar que esta primera instancia del proceso no estuvo atravesada por la política y busca ser un ejemplo disciplinador que no va a surtir efecto”, afirmó.

Las declaraciones de Aguiar contrastan con el fallo emitido por el Tribunal de Juicio de Ushuaia, integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla, quienes encontraron culpables a Córdoba y Miguel Arana por 22 hechos de estafa vinculados a la adjudicación irregular de viviendas.

La sentencia dispuso una pena de cinco años de prisión efectiva para ambos acusados y ordenó su inmediata detención, medida que derivó en el traslado de Córdoba a la alcaidía del Servicio Penitenciario Provincial.

Mientras tanto, desde ATE nacional confirmaron que impulsarán todas las instancias judiciales disponibles para intentar revertir la condena. “Realizaremos todas las presentaciones legales a los efectos de lograr su definitiva libertad”, concluyó Aguiar.

La causa seguirá su curso una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia, instancia a partir de la cual la defensa podrá formalizar los recursos de apelación correspondientes.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 26
  1. Anónimojunio 03, 2026

    los sindicalistas son todos inocentes. vlllc. libertad para cordoba

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    1. Anónimojunio 03, 2026

      QUEDATE MOSCA PORQUE MELELLA TE MANDA EN CANA A VOS TAMBIEN. EL PAPI CUANDO SE ENOJA Y RESIENTE NO DEJA TITERE CON CABEZA

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  2. Anónimojunio 03, 2026

    ah bue ... les robaron a la gente muchos mas años de esfuerzo de lo que de dieron a este sabandija, ... bastante barata la saco..

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  3. Anónimojunio 03, 2026

    Se están autoproclamando CHORROS Y ESTAFADORES!!!!

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  4. Anónimojunio 03, 2026

    Arbitrario ??? De que hablan manga de chorros

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  5. Anónimojunio 03, 2026

    Catena preso violo derecho constitucionales de los niño, nada puede pasar encima de ellos. La justicia es complice

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  6. Anónimojunio 03, 2026

    los gremios es un rejunte de vagos, corruptos y antipatria, su destrucción ya! VLLC!!!

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  7. Anónimojunio 03, 2026

    15 AÑOS MINIMO LE DARIAN A ESTE NEGRO DE MIERDA EN CUALQUIER JUZGADO SERIO

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  8. Anónimojunio 03, 2026

    Te respetaba Aguiar. Pero venir a defender a este ladrón y su cómplice. Chau . desafiliación masiva

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    1. Anónimojunio 03, 2026

      Respetabas a Aguiar? Enserio? Sos peronista, no?

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  9. Anónimojunio 03, 2026

    Entre ratas corruptas se defienden

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  10. Anónimojunio 03, 2026

    Muchachos uds sentados en una mesa, mientras nuestro compañero es humillado, torturado por el servicio penitenciario, el Bolita Ciares mandó tres presos que lo ultrajen

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  11. Anónimojunio 03, 2026

    Muchachos uds sentados en una mesa, mientras nuestro compañero es humillado, torturado por el servicio penitenciario, el Bolita Ciares mandó tres presos que lo ultrajen

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  12. Anónimojunio 03, 2026

    la leyeron a la sentencia,? no creo porque pseudogremialistas no leen

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  13. Anónimojunio 03, 2026

    Ah bueno!!!...
    Pone los fideos qué llegó el cara de boludo atómico.

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  14. Anónimojunio 03, 2026

    La delincuencia en su máxima expresión apalancada por años a través de fondos nacionales asignado por peronistas y robado al resto de los argentinos....

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  15. Anónimojunio 03, 2026

    Hagan una movilizacion para defenderlo. Vamos a ver cuantos compañeros lo apoyan... cri..cri...cri......

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  16. Anónimojunio 03, 2026

    Viene guerra civil por el país.fin del peronismo.

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    1. Anónimojunio 03, 2026

      YA DESAPARECIERON HACE RATO. NO SABEN QUE HACER

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  17. Anónimojunio 03, 2026

    Cuanta negrada junta. Salen a respaldar a un chorro ???? Los chorros...

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  18. Anónimojunio 03, 2026

    Macho, si Córdoba es culpable con esas pruebas, debería estar medio MoPoF en la cárcel, además de otros tantos que pasaron por el gobierno o la municipalidad que nunca van a poder explicar cómo tienen las propiedades declaradas que tienen, porque con el sueldo del estado es imposible explicarlo.
    Y Milei merece varias cadenas perpetuas, 26.000 muertes por no acceder a medicamentos!

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  19. Anónimojunio 03, 2026

    Con esa justicia que le devuelvan de una vez Papel Prensa a la familia Papaleo y metan preso a Magnetto

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  20. Anónimojunio 03, 2026

    JAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJA TREMENDO GARCA SE MERECE ESTAR PRESO Y ALGO MAS, NO OLVIDAR QUE TIENE UN MUERTO EN LA ESPALDITA ESTE NENE BUENO!

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  21. Anónimojunio 03, 2026

    Vayan a llorar al campito manga de atorrantes que lo consuel la hija que trabaja en elpuerto y gana 7 palitos sin hacer nada entro por su papito !!

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  22. Anónimojunio 03, 2026

    CHORROS ESTAFADORES Y JUAN VERA PADRE CUANDO VA PRESO ESE OTRO SINVEGUENZA

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  23. Anónimojunio 03, 2026

    agarren una pala hdp

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Cronicas Fueguinas: ATE nacional salió en defensa de Carlos Córdoba y denunció una “sentencia arbitraria”
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