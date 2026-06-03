ATE nacional salió en defensa de Carlos Córdoba y denunció una “sentencia arbitraria”

La condena a cinco años de prisión efectiva contra el ex secretario general de ATE Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, continúa generando repercusiones dentro del sindicalismo estatal. En las últimas horas, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, desembarcó en Ushuaia para expresar su respaldo a la conducción fueguina del gremio y cuestionar duramente la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio.

Aguiar participó de una reunión con integrantes del Consejo Directivo Provincial de ATE Tierra del Fuego y representantes de las seccionales de Río Grande y Tolhuin, donde se definieron los lineamientos de trabajo del sindicato para los próximos meses, en medio del impacto político e institucional que generó la condena contra Córdoba.





El dirigente nacional explicó que su presencia en la provincia tuvo como objetivo garantizar la continuidad institucional de la organización gremial y formalizar el traspaso temporal de funciones a la secretaria adjunta, Gladys Olivera.





“Llegamos hasta el sur más sur de nuestra Argentina para garantizar el normal funcionamiento de nuestro sindicato frente a los hechos de público conocimiento”, expresó Aguiar.





Durante sus declaraciones, el máximo referente nacional de ATE aseguró que la estructura sindical fueguina se mantiene unida pese al escenario judicial que atraviesa su principal dirigente. “La provincia está más unida que nunca. Nada ni nadie va a lograr quebrantar su voluntad de pelea”, sostuvo.





Sin embargo, las declaraciones más contundentes estuvieron vinculadas directamente al fallo judicial que condenó a Córdoba por las maniobras de estafa relacionadas con la venta de supuestos lugares en los listados de adjudicación de viviendas sociales del IPV.





Aguiar afirmó que la organización sindical no comparte la decisión de la Justicia y aseguró que continuará respaldando al dirigente condenado. “Sostenemos la inocencia de Carlos Córdoba porque hemos leído el expediente y no existe una sola prueba en su contra. Estamos ante una sentencia arbitraria”, manifestó.





Además, consideró que el proceso judicial podría estar atravesado por cuestiones políticas y señaló que la condena buscaría enviar un mensaje disciplinador hacia los dirigentes sindicales. “Es difícil no considerar que esta primera instancia del proceso no estuvo atravesada por la política y busca ser un ejemplo disciplinador que no va a surtir efecto”, afirmó.





Las declaraciones de Aguiar contrastan con el fallo emitido por el Tribunal de Juicio de Ushuaia, integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla, quienes encontraron culpables a Córdoba y Miguel Arana por 22 hechos de estafa vinculados a la adjudicación irregular de viviendas.





La sentencia dispuso una pena de cinco años de prisión efectiva para ambos acusados y ordenó su inmediata detención, medida que derivó en el traslado de Córdoba a la alcaidía del Servicio Penitenciario Provincial.





Mientras tanto, desde ATE nacional confirmaron que impulsarán todas las instancias judiciales disponibles para intentar revertir la condena. “Realizaremos todas las presentaciones legales a los efectos de lograr su definitiva libertad”, concluyó Aguiar.





La causa seguirá su curso una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia, instancia a partir de la cual la defensa podrá formalizar los recursos de apelación correspondientes.