A 11 años de Ni Una Menos: el reclamo sigue vigente y vuelve a las calles de Tierra del Fuego

Este 3 de junio se cumplen once años de la primera movilización de Ni Una Menos, una convocatoria que nació como respuesta al femicidio de Chiara Páez y que rápidamente se convirtió en uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente de la Argentina.

En Tierra del Fuego, las actividades volverán a desarrollarse en las tres ciudades de la provincia bajo una misma premisa: seguir visibilizando una problemática que continúa cobrándose víctimas y reclamar políticas efectivas para prevenir la violencia de género.





En diálogo con Radio Universidad, la periodista Luz Scarpatti realizó un análisis sobre el recorrido del movimiento desde aquel histórico 2015 hasta la actualidad, destacando tanto los avances legislativos alcanzados como los desafíos que aún persisten.





"El otro día estaba mirando imágenes de aquella primera convocatoria en Ushuaia. No fue una marcha, fue una concentración en la Plaza Cívica y estaba llena de gente", recordó.





La comunicadora señaló que, once años después, la realidad sigue mostrando cifras alarmantes. Casos recientes ocurridos en distintos puntos del país volvieron a poner en evidencia la gravedad de una problemática que continúa vigente.





Avances legales y una deuda que sigue abierta





Scarpatti destacó que durante la última década Argentina avanzó significativamente en materia normativa vinculada a la protección de las mujeres y diversidades.





Entre los principales hitos mencionó la incorporación de la figura del femicidio al Código Penal mediante la Ley 26.791 , además de las sucesivas modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres , que ampliaron el reconocimiento de distintas formas de violencia, incluyendo el acoso callejero, la violencia política y la violencia digital.





"Tenemos una legislación bastante robusta", señaló.





Sin embargo, advirtió que la existencia de herramientas legales no ha sido suficiente para erradicar los hechos más extremos.





"Si tenemos una legislación robusta, entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué nos está pasando como sociedad para que estas violencias se sigan cometiendo", reflexionó.

Más allá del castigo penal





Uno de los aspectos centrales planteados por Scarpatti fue la necesidad de comprender que el femicidio representa el último escalón de una cadena de violencias previas.





"La figura del femicidio reconoce una violencia cuando ya ocurrió. El desafío es desarticular todo lo anterior para evitar llegar a ese punto", explicó.





En ese sentido, sostuvo que la discusión no puede limitarse únicamente al ámbito judicial o penal.





"Si no, siempre vamos a reaccionar con indignación después de cada caso, en lugar de construir un horizonte diferente que permita prevenir estas situaciones", afirmó.





El rol de los varones en el cambio cultural





La periodista también consideró fundamental incorporar a los hombres en la discusión sobre la violencia de género y los cambios culturales necesarios para erradicarla.





Según explicó, no se trata únicamente de participar o no en una movilización, sino de asumir responsabilidades cotidianas.





"Es importante que los varones puedan intervenir cuando observan situaciones de cosificación, violencia simbólica o conductas que naturalizan estas prácticas", sostuvo.





Para Scarpatti, la transformación social requiere una participación activa de todos los sectores y no puede recaer exclusivamente en las mujeres o los movimientos feministas.



