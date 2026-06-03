A 11 años de Ni Una Menos: el reclamo sigue vigente y vuelve a las calles de Tierra del Fuego

A 11 años de Ni Una Menos, Tierra del Fuego vuelve a movilizarse contra la violencia de género con actividades en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
Este 3 de junio se cumplen once años de la primera movilización de Ni Una Menos, una convocatoria que nació como respuesta al femicidio de Chiara Páez y que rápidamente se convirtió en uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente de la Argentina.
En Tierra del Fuego, las actividades volverán a desarrollarse en las tres ciudades de la provincia bajo una misma premisa: seguir visibilizando una problemática que continúa cobrándose víctimas y reclamar políticas efectivas para prevenir la violencia de género.
En diálogo con Radio Universidad, la periodista Luz Scarpatti realizó un análisis sobre el recorrido del movimiento desde aquel histórico 2015 hasta la actualidad, destacando tanto los avances legislativos alcanzados como los desafíos que aún persisten.
"El otro día estaba mirando imágenes de aquella primera convocatoria en Ushuaia. No fue una marcha, fue una concentración en la Plaza Cívica y estaba llena de gente", recordó.
La comunicadora señaló que, once años después, la realidad sigue mostrando cifras alarmantes. Casos recientes ocurridos en distintos puntos del país volvieron a poner en evidencia la gravedad de una problemática que continúa vigente.
Avances legales y una deuda que sigue abierta
Scarpatti destacó que durante la última década Argentina avanzó significativamente en materia normativa vinculada a la protección de las mujeres y diversidades.
Entre los principales hitos mencionó la incorporación de la figura del femicidio al Código Penal mediante la Ley 26.791, además de las sucesivas modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que ampliaron el reconocimiento de distintas formas de violencia, incluyendo el acoso callejero, la violencia política y la violencia digital.
"Tenemos una legislación bastante robusta", señaló.
Sin embargo, advirtió que la existencia de herramientas legales no ha sido suficiente para erradicar los hechos más extremos.
"Si tenemos una legislación robusta, entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué nos está pasando como sociedad para que estas violencias se sigan cometiendo", reflexionó.
Más allá del castigo penal
Uno de los aspectos centrales planteados por Scarpatti fue la necesidad de comprender que el femicidio representa el último escalón de una cadena de violencias previas.
"La figura del femicidio reconoce una violencia cuando ya ocurrió. El desafío es desarticular todo lo anterior para evitar llegar a ese punto", explicó.
En ese sentido, sostuvo que la discusión no puede limitarse únicamente al ámbito judicial o penal.
"Si no, siempre vamos a reaccionar con indignación después de cada caso, en lugar de construir un horizonte diferente que permita prevenir estas situaciones", afirmó.
El rol de los varones en el cambio cultural
La periodista también consideró fundamental incorporar a los hombres en la discusión sobre la violencia de género y los cambios culturales necesarios para erradicarla.
Según explicó, no se trata únicamente de participar o no en una movilización, sino de asumir responsabilidades cotidianas.
"Es importante que los varones puedan intervenir cuando observan situaciones de cosificación, violencia simbólica o conductas que naturalizan estas prácticas", sostuvo.
Para Scarpatti, la transformación social requiere una participación activa de todos los sectores y no puede recaer exclusivamente en las mujeres o los movimientos feministas.
Las actividades en Tierra del Fuego
Las colectivas feministas de las tres ciudades fueguinas convocaron a nuevas concentraciones para este martes.
En Ushuaia, la convocatoria será a las 16 horas en San Martín y Fadul. En Río Grande, la concentración comenzará a las 17 horas en la Torre de Agua, mientras que en Tolhuin se realizará a la misma hora en el cartel de ingreso a la ciudad.
Desde las organizaciones señalaron que cada localidad elaborará su propio documento, contemplando las problemáticas específicas de cada comunidad, aunque compartiendo los reclamos vinculados a la prevención de las violencias y el fortalecimiento de las políticas públicas.
Un reclamo que sigue vigente
A once años del nacimiento de Ni Una Menos, el movimiento vuelve a ocupar las calles con una consigna que mantiene plena vigencia.
La memoria de las víctimas y la necesidad de construir herramientas efectivas para prevenir nuevas situaciones de violencia continúan siendo los ejes de una convocatoria que busca transformar la indignación social en acciones concretas para evitar que se sigan sumando nombres a una lista que aún no deja de crecer.
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En Argentina ocurre aproximadamente un femicidio cada 35 a 44 horas, lo que representa un promedio de 0.5 a 0.6 mujeres asesinadas por día por motivos de género .ResponderBorrar
Los hombres representan aproximadamente el \(83\%\) de las víctimas de homicidios dolosos. Considerando que en el país se registran cerca de \(4\) asesinatos por día, se estima que alrededor de 3 a 4 hombres son asesinados cada dos días, lo que equivale a un promedio aproximado de 1,5 a 2 hombres por día .
DEJEN DE VENDER HUMO.
por denuncia falsas hoy dia ni me meto a defender a nadie que se arreglenResponderBorrar
En Argentina hay una red de trata y abuso de menores terrible todos se hacen los giles y el hdrmp que asesinó a agostina tenía protección política y judicial ,incluso le dieron tiempo para sacar el cuerpo de la nena y limpiar el auto negro ,igual que la desaparición de niños como loan están todos metidos , igual que los abusos en las inferiores de los clubes de fútbol mataron a natasha jaitt y no se hablo más del tema . Es como el tema de los abusos en estados unidos ,epstein y didy ,es todo lo mismoResponderBorrar
VA LA BIGOTUDA FAVI RIOS A LA CABEZA DE LA MARCHAResponderBorrar
Me acuerdo cuando salieron a marchar para que metan preso a el violín Espinoza de la matanza, contra el clan Sena en el Chaco, contra Alberto Fernández cuando cagaba a palos a su mujer embarazada, y tantas luchas. El peronismo en su máxima expresión, bien de manual y con indignación selectiva.ResponderBorrar
Me acuerdo cuando salieron a marchar para que metan preso a el violín Espinoza de la matanza, contra el clan Sena en el Chaco, contra Alberto Fernández cuando cagaba a palos a su mujer embarazada, y tantas luchas. El peronismo en su máxima expresión, bien de manual y con indignación selectiva.ResponderBorrar
como chorean con este temita.. hasta telma fardin se hizo la america acá, se llevo un montón de guita sin laburar .... NI UNA MENOS, ni una menos cagando a la sociedad..ResponderBorrar
El abusador que se fue a brasil fue condando por abusoBorrar
El abusador que se fue a brasil fue condenado por abusoBorrar