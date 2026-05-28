Vuoto gastará cerca de 95 millones de pesos en encuestas para ver como esta su imagen

La gestión municipal autorizó millonarias contrataciones para estudios de opinión pública, relevamientos de imagen y análisis sobre la “marca Ushuaia”. El gasto genera cuestionamientos en medio de reclamos vecinales por calles destruidas, transporte, pérdidas de agua y problemas en distintos servicios de la ciudad.

En medio de una crisis económica que golpea a vecinos y comerciantes de Ushuaia, la gestión del intendente Walter Vuoto volvió a quedar en el centro de las críticas tras destinar cerca de 95 millones de pesos a encuestas, estudios de imagen y análisis vinculados al posicionamiento político y turístico de la ciudad.





Mientras en distintos barrios continúan los reclamos por baches, pérdidas de agua, falta de mantenimiento urbano, problemas en el transporte público y servicios deficientes, el Municipio avanzó con millonarias contrataciones para medir percepción pública y analizar la imagen institucional de Ushuaia.





Vox Populi S.R.L. por un total de $59.800.000 , a través de la Licitación Privada N.º 12/2025. (VER) Según la documentación oficial, el objetivo es realizar un “relevamiento de opinión pública turística de la marca Ushuaia a nivel nacional y provincial”. Así se detallo en el boletín oficial municipal AÑO XXXVI - Nº 77/26 – 27 de mayo de 2026, pagina Nº 76. Una de las erogaciones más importantes fue adjudicada a la firmaSegún la documentación oficial, el objetivo es realizar un “relevamiento de opinión pública turística de la marca Ushuaia a nivel nacional y provincial”.





El trabajo incluye encuestas y estudios destinados a medir el posicionamiento de la ciudad como destino turístico y evaluar estrategias de promoción impulsadas desde la gestión municipal.





Sin embargo, el gasto no terminó allí.





La Municipalidad también autorizó contrataciones con Agora Consultores S.R.L. para la realización de encuestas telefónicas mediante sistema CATI, metodología utilizada habitualmente para estudios de opinión pública y análisis de percepción social.





Inicialmente, el contrato contemplaba un desembolso de $31.050.000, distribuido en cuotas mensuales. No obstante, posteriormente la Secretaría de Finanzas aprobó una prórroga para extender el servicio durante un mes adicional, sumando otros $4.500.000 al gasto total.





De esta manera, entre ambas contrataciones, el Ejecutivo municipal terminará destinando alrededor de 95 millones de pesos a encuestas, estudios de opinión y relevamientos de imagen.





La situación genera fuertes cuestionamientos debido al contexto económico y financiero que atraviesa la ciudad. En las últimas semanas crecieron las quejas vecinales por el estado de las calles, pérdidas constantes de agua, deficiencias en el transporte público, recolecciín de chatarra y problemas vinculados a la prestación de distintos servicios municipales.





A esto se suma el malestar por el aumento permanente de tasas, impuestos y tarifas municipales que impactan directamente sobre comerciantes, trabajadores y familias fueguinas.





Mientras tanto, desde el Ejecutivo sostienen que los estudios permiten contar con información estratégica para fortalecer la promoción turística y analizar el posicionamiento de Ushuaia a nivel nacional.





No obstante, para muchos vecinos el debate pasa por otro lado: cuestionan que, en una ciudad con múltiples problemas estructurales y servicios cada vez más discutidos, la prioridad de la gestión vuelva a estar puesta en encuestas y análisis de imagen financiados con fondos públicos. Intentamos comunicarnos con la Municipalidad y no pudimos obtener respuesta para darle lugar a aclarar la situación y proporcionar algún otro detalle.





Recordemos que en los últimos días, el municipio viene reclamando por la ley de goteo y exigiendo el pago de coparticipación.



