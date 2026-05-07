(Vídeo) Crisis educativa en Tierra del Fuego: docentes denuncian escuelas deterioradas y salarios insuficientes

Trabajadores de distintas instituciones educativas difundieron videos para visibilizar problemas edilicios, falta de insumos y reclamos salariales. También cuestionaron la ausencia de respuestas oficiales por parte del Gobierno provincial.

Docentes de distintas escuelas de Tierra del Fuego comenzaron a difundir videos y registros audiovisuales para exponer públicamente el deterioro edilicio que atraviesan numerosos establecimientos educativos de la provincia, en medio de reclamos por salarios, condiciones laborales y falta de infraestructura.





Las denuncias involucran problemas estructurales, falta de calefacción, filtraciones, sanitarios fuera de servicio y ausencia de recursos básicos para el desarrollo normal de las clases.





Uno de los casos señalados corresponde a la escuela Kayú Chenen , donde docentes advirtieron que una de las salidas de emergencia se encontraría bloqueada con una chapa, situación que generó preocupación dentro de la comunidad educativa.





En la Escuela Provincial N°41 , los reclamos apuntan a techos deteriorados, ventanas clausuradas, plafones caídos y distintos sectores del edificio en mal estado. A través de los registros difundidos, docentes remarcaron que “la vocación no arregla escuelas” y reclamaron respuestas concretas frente al deterioro de las condiciones de trabajo.





Por otra parte, en la Escuela N°34 denunciaron que actualmente existen dificultades para dictar clases debido a problemas con la caldera y la falta de calefacción. También señalaron la ausencia de materiales deportivos, filtraciones de agua y reclamos históricos vinculados a la falta de parejas pedagógicas.





Según indicaron desde la institución, uno de los principales pedidos es la incorporación de al menos diez cargos destinados a fortalecer el acompañamiento pedagógico de estudiantes.





En la Escuela N°31 , docentes señalaron inconvenientes en los sanitarios y cuestionaron soluciones transitorias planteadas para reorganizar el uso de los baños dentro del establecimiento. Además, mencionaron problemas de humedad, pérdidas de agua, griferías dañadas, tomacorrientes deteriorados y sectores inundados dentro del gimnasio escolar.





La situación derivó en la realización de asambleas permanentes por parte del personal docente.





En tanto, desde la Escuela N°16 expusieron problemas vinculados al estado de las aulas, puertas sin picaportes, pisos deteriorados, cables expuestos, baños en malas condiciones y falta de calefacción. También advirtieron sobre la falta de insumos en la enfermería escolar y la presencia de vidrios dañados.





Los reclamos se producen en un contexto de creciente malestar dentro del sector educativo, donde además de las condiciones edilicias se mantiene el pedido de mejoras salariales y mayor inversión en infraestructura escolar.





En varios de los videos difundidos, docentes sostienen que la vocación por enseñar “no alcanza” frente al deterioro de las escuelas y la falta de respuestas concretas.





Las críticas también alcanzan a la gestión educativa provincial encabezada por el ministro Pablo López Silva y al Gobierno de Gustavo Melella, a quienes distintos sectores docentes responsabilizan por la falta de soluciones estructurales en los establecimientos.





La difusión pública de estos registros vuelve a poner en agenda el estado de la infraestructura escolar en Tierra del Fuego y profundiza un debate que atraviesa desde hace meses al sistema educativo provincial.





Mientras continúan los reclamos salariales y las medidas gremiales, las denuncias sobre edificios deteriorados, falta de calefacción y carencias básicas comienzan a multiplicarse en distintas instituciones, generando preocupación entre docentes, estudiantes y familias.



