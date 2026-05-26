¡Vamos capitán! Lionel Messi salió lesionado y preocupa de cara al Mundial

3 0 26 mayo 2026 2026-05-26T10:30:00-03:00 Editar esta nota

Lionel Messi sufrió una molestia muscular jugando para Inter Miami y preocupa a la selección argentina de cara al Mundial 2026.

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, encendió las alarmas a pocos días del inicio del Mundial 2026 luego de retirarse lesionado durante el encuentro entre Inter Miami CF y Philadelphia Union por la Major League Soccer.
La preocupación creció luego de que el club estadounidense emitiera un comunicado oficial confirmando que el delantero sufrió una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, diagnóstico que fue determinado tras nuevos estudios médicos realizados este lunes.

Aunque desde el entorno del jugador evitaron hablar de una lesión de gravedad, las primeras estimaciones indican que Messi podría necesitar entre dos y tres semanas de recuperación para volver a estar en óptimas condiciones físicas.

La situación genera incertidumbre en la previa del Mundial 2026, donde la selección argentina llega como una de las grandes candidatas y con Messi como principal referencia futbolística y emocional del plantel campeón del mundo.

El rosarino, de 38 años, venía acumulando una importante carga de minutos tanto en la MLS como en los compromisos internacionales, algo que ya había despertado preocupación en parte del cuerpo técnico argentino.

Hasta el momento no hubo declaraciones oficiales desde la Asociación del Fútbol Argentino sobre una posible desafectación o cuidados especiales para el capitán, aunque se espera que en las próximas horas continúe el seguimiento médico para determinar la evolución de la molestia muscular.

La noticia generó fuerte repercusión entre hinchas argentinos y medios deportivos de todo el mundo, que siguen de cerca el estado físico del máximo ídolo de la selección en la antesala de una nueva Copa del Mundo.

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