SUTEF endurece el conflicto docente y analiza un paro de 48 horas antes del fin de semana largo

0 0 14 mayo 2026 2026-05-14T05:48:00-03:00 Editar esta nota

SUTEF anunció desobligaciones y analiza un paro de 48 horas antes del fin de semana largo del 25 de Mayo.

El gremio docente confirmó desobligaciones para este jueves y viernes en Tierra del Fuego y avanzó en la posibilidad de una medida de fuerza por 48 horas con movilización durante la próxima semana.
El conflicto docente en Tierra del Fuego continúa escalando luego de que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina anunciara nuevas desobligaciones para este jueves 14 y viernes 15, además de avanzar en la posibilidad de un paro provincial de 48 horas con movilización para la próxima semana.

Según se informó desde el gremio, durante ambas jornadas se realizarán asambleas y desobligaciones internas en distintos establecimientos educativos de la provincia, en el marco de las discusiones vinculadas a salarios, condiciones laborales y situación edilicia de las instituciones educativas.

La medida comenzó a generar preocupación entre familias fueguinas debido a que la conducción sindical también resolvió por mayoría avanzar en una propuesta de paro por 48 horas, acción que podría concretarse en la previa del feriado y fin de semana largo por el 25 de Mayo.

El endurecimiento del conflicto se da en medio de semanas atravesadas por reclamos salariales, denuncias por problemas de infraestructura escolar y cuestionamientos vinculados a las condiciones de distintos establecimientos educativos en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Durante las últimas jornadas también crecieron las protestas docentes por situaciones edilicias y sanitarias en algunas instituciones, mientras el gremio mantiene reclamos por recomposición salarial frente al contexto inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo.

La posibilidad de una nueva medida de fuerza provincial comienza además a sumar tensión al calendario educativo fueguino, especialmente ante la preocupación de familias y estudiantes por la continuidad de clases en distintos niveles.

El escenario educativo fueguino vuelve a ingresar en una etapa de fuerte conflictividad gremial en un contexto donde los reclamos salariales y edilicios siguen sin resolución definitiva. Mientras docentes endurecen las medidas de fuerza, crece la incertidumbre sobre el impacto que el conflicto tendrá en el desarrollo normal del ciclo lectivo en toda la provincia.

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Cronicas Fueguinas: SUTEF endurece el conflicto docente y analiza un paro de 48 horas antes del fin de semana largo
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