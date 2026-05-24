Río Grande celebrará la víspera del 25 de Mayo con una gran peña folklórica en el Club San Martín

0 0 24 mayo 2026 2026-05-24T05:35:00-03:00 Editar esta nota

Río Grande realizará este domingo una peña folklórica para celebrar la víspera del 25 de Mayo en el Club San Martín.

El Municipio de Río Grande realizará este domingo una nueva edición de “Esperando el 25”, con música en vivo, danzas folklóricas, buffet y el tradicional Pericón Nacional para recibir la fecha patria junto a la comunidad.
En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Municipio de Río Grande llevará adelante este domingo 24 de mayo una gran peña folklórica denominada “Esperando el 25”, una propuesta cultural y comunitaria que busca celebrar las tradiciones argentinas junto a vecinos y familias de la ciudad.

La actividad comenzará a partir de las 20 horas en el Club Social y Deportivo San Martín, ubicado sobre calle O’Higgins 46, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Durante la jornada habrá presentaciones de músicos, ballets y grupos folklóricos locales que ofrecerán espectáculos especialmente preparados para la celebración patria. Entre los artistas y agrupaciones confirmadas se encuentran el Ballet Folklórico de adultos mayores “Papa Francisco”, Dúo Canestrari, Dos Reynoso, Facu Roldán, Luís Cabaña, La Sanata, Flor de Ceibo, Ballet Andanzas y La Cruza Folk, entre otros.

Además, participará la Banda Municipal de Música de Río Grande, que acompañará a la medianoche la interpretación del tradicional Pericón Nacional, una de las actividades centrales previstas para recibir el 25 de Mayo junto al público presente.

Desde la organización también informaron que durante toda la noche funcionará un servicio de buffet a cargo de instituciones educativas, asociaciones culturales y escuelas deportivas de la ciudad, generando además un espacio de colaboración comunitaria.

La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por el Municipio para fortalecer las expresiones culturales, promover las tradiciones populares y generar espacios de encuentro familiar en torno a las fechas patrias.

En un contexto social y económico complejo, este tipo de actividades culturales y comunitarias vuelven a tomar protagonismo como espacios de encuentro y pertenencia colectiva. La celebración del 25 de Mayo no solo mantiene vivas las tradiciones argentinas, sino que también funciona como un punto de unión para vecinos e instituciones que buscan sostener la identidad cultural fueguina.

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