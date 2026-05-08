Reforma constitucional en Tierra del Fuego: Fabiana Ríos cuestionó a la Legislatura y habló de “un conflicto de poderes”

La exgobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, se refirió al escenario político e institucional generado tras la sanción legislativa que busca dejar sin efecto la reforma parcial de la Constitución provincial y aseguró que el proceso ya iniciado “no puede volver para atrás”.

La dirigente consideró que la provincia atraviesa un fuerte conflicto entre poderes del Estado y advirtió sobre las consecuencias institucionales que puede generar la disputa política en curso.





“La sensación es que estamos frente a un conflicto de poderes con consecuencias institucionales que impactan directamente en la vida de los ciudadanos”, expresó.





Ríos recordó que la necesidad de la reforma constitucional fue impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo y aprobada posteriormente por la Legislatura provincial.





“En su momento, el Ejecutivo planteó la necesidad de la reforma y el Legislativo votó la necesidad de la reforma”, señaló.





En ese sentido, sostuvo que la convocatoria ya forma parte de un proceso institucional en marcha, con elecciones de convencionales constituyentes previstas para el próximo 9 de agosto.





“Entonces, que en el medio la Legislatura ahora diga ‘nos arrepentimos, la reforma constitucional no sucederá’, la verdad es que es un despropósito”, afirmó.





La exmandataria también cuestionó algunas posiciones expresadas dentro del debate legislativo y remarcó la importancia de escuchar a especialistas en derecho constitucional.





“Yo no sé si me animaría a decir que no estoy de acuerdo con especialistas en Derecho Constitucional porque mi conocimiento es infinitamente inferior al de ellos”, indicó, en referencia a las discusiones surgidas tras el tratamiento legislativo.





Además, planteó que detrás de la discusión existen motivaciones políticas que, según consideró, no están siendo explicitadas públicamente.





“Hay diferentes motivaciones y son las que no están siendo explicitadas”, sostuvo.





Ríos también hizo referencia al debate sobre las reelecciones, uno de los puntos que más controversia generó alrededor de la reforma constitucional.





“No está dicho que van por la reelección, y en cualquier caso no sería novedoso”, expresó.





En esa línea, recordó antecedentes políticos en Tierra del Fuego vinculados a intentos o planteos de continuidad en cargos ejecutivos y lanzó una frase que generó repercusión dentro del escenario político provincial.





“Todos los partidos que plantearon reelecciones son los que ahora se oponen, antes no, pero ahora sí”, afirmó.





La exgobernadora también defendió la necesidad de discutir otros aspectos institucionales contemplados dentro de la reforma, como el número de legisladores y los criterios presupuestarios para los distintos poderes del Estado.





“Parece que entienden que no hay nada que cambiar de la Constitución. Nada”, cuestionó.





Finalmente, Ríos consideró que gran parte de la discusión política actual se encuentra enfocada en disputas de poder antes que en los problemas estructurales de la provincia.





“Realmente me parece que están completamente ensimismados en cuestiones de discusión entre poderes del Estado”, concluyó.





Las declaraciones de Fabiana Ríos vuelven a profundizar el debate político abierto en Tierra del Fuego tras el freno legislativo a la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo provincial.





Mientras el conflicto avanza hacia un posible escenario judicial, la discusión ya expone una fuerte fragmentación dentro del mapa político fueguino, donde antiguos aliados hoy aparecen enfrentados por el rumbo institucional de la provincia y el alcance de una reforma que continúa generando tensión dentro y fuera de la Legislatura.