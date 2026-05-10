Nuevo subsidio al gas: familias podrán recibir reintegros para hasta dos garrafas por mes en invierno

La Secretaría de Energía de la Nación oficializó la implementación de un nuevo sistema de subsidios para usuarios de gas envasado, destinado exclusivamente a familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

El esquema comenzó a funcionar formalmente este 8 de mayo y reemplaza al histórico Programa Hogar por un mecanismo de reintegros automáticos acreditados al momento de la compra de garrafas.





Según informó el Gobierno nacional, la asistencia económica será de $9.593 por cada garrafa adquirida y el alcance variará según la época del año.





Durante el período invernal, los beneficiarios podrán acceder al reintegro de hasta dos garrafas mensuales, mientras que en los meses de temperaturas más moderadas la cobertura alcanzará una unidad por mes.





El nuevo sistema fue denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y funcionará mediante plataformas de pago digitales como BNA+ y MODO, junto a entidades bancarias adheridas.





Desde la Secretaría de Energía señalaron que el objetivo es “agilizar la llegada del beneficio y transparentar la asignación de recursos públicos”, eliminando el esquema de subsidios generalizados sobre el precio de las garrafas.





Con este nuevo modelo, el valor del gas envasado quedará liberado al mercado y la intervención estatal se concentrará únicamente en la asistencia directa a los sectores considerados vulnerables.





En esta primera etapa ya fueron habilitados cerca de 2.000 comercios en distintos puntos del país donde podrá aplicarse el beneficio, mientras el Banco Nación trabaja en ampliar la red de puntos de venta adheridos.





¿Quiénes podrán acceder al subsidio?





Para acceder al beneficio, los usuarios deberán inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), trámite que podrá realizarse a través de Argentina.gob.ar o mediante la aplicación Mi Argentina.





El subsidio estará destinado a hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según parámetros del INDEC.





También podrán acceder:

Beneficiarios con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Un tema sensible en provincias con bajas temperaturas

La implementación del nuevo esquema se da en un contexto de creciente preocupación por el costo del gas en distintas regiones del país, especialmente en provincias patagónicas donde las bajas temperaturas convierten a la calefacción en un servicio esencial durante gran parte del año.





En Tierra del Fuego, distintos sectores sociales y vecinales vienen advirtiendo sobre el impacto que los aumentos energéticos podrían tener durante el invierno, particularmente en familias de menores recursos y hogares que dependen exclusivamente de garrafas para calefaccionarse.