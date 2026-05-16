Melella ratificó la reforma constitucional y defendió cambios “necesarios para modernizar Tierra del Fuego”

0 0 16 mayo 2026 2026-05-16T02:21:00-03:00 Editar esta nota

Melella ratificó la reforma constitucional y defendió cambios institucionales para modernizar Tierra del Fuego.

El gobernador Gustavo Melella rechazó la ley aprobada por la Legislatura que buscaba dejar sin efecto la convocatoria a elecciones constituyentes. La disputa profundiza la ruptura política en la provincia y podría volver a terminar en la Justicia

El gobernador vetó la ley que intentaba frenar la reforma constitucional y sostuvo que el proceso ya está en marcha. Desde el Ejecutivo aseguran que los cambios buscan actualizar instituciones y limitar privilegios históricos dentro del Estado fueguino.

El gobernador Gustavo Melella decidió avanzar con el veto total de la ley sancionada por la Legislatura provincial que buscaba dejar sin efecto la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, ratificando así la continuidad del proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Provincial 0865/26, donde el Ejecutivo sostiene que la reforma ya se encuentra jurídicamente en marcha luego de la convocatoria formal a elecciones realizada a través del Decreto 751/26.

Desde el Gobierno provincial argumentan que la Legislatura agotó su facultad constitucional al aprobar la Ley 1529, norma que declaró la necesidad de reformar parcialmente la Constitución fueguina, y que ahora no corresponde retroceder sobre un proceso institucional ya iniciado.

veto a la ley que prohibía la reforma de la constitución fueguina

El Ejecutivo sostiene además que suspender la reforma implicaría afectar la seguridad jurídica, generar incertidumbre institucional y limitar derechos políticos vinculados a la elección de convencionales constituyentes.

En paralelo, desde sectores cercanos al oficialismo remarcan que la propuesta de reforma apunta a discutir cambios estructurales vinculados al funcionamiento del Estado provincial, entre ellos límites a reelecciones indefinidas, revisión de cargos vitalicios (Ejemplo: Tribunal de Cuentas de TDF), modernización administrativa y actualización de herramientas institucionales.

Dentro de los puntos que comenzaron a mencionarse públicamente aparecen iniciativas relacionadas con la digitalización de expedientes, mayor transparencia administrativa y modificaciones en aspectos considerados “pendientes” desde la sanción de la Constitución provincial. 

El debate también quedó atravesado por una fuerte disputa política luego de que sectores opositores y parte de antiguos aliados parlamentarios del oficialismo impulsaran la derogación de la ley que habilitaba la reforma.

La tensión política se profundizó especialmente tras el distanciamiento entre el Gobierno provincial y sectores vinculados a La Cámpora, espacio que acompañó en la Legislatura el intento de frenar el proceso constituyente.

Pese al escenario de confrontación, desde el Ejecutivo insisten en que la reforma representa una oportunidad para discutir herramientas institucionales que permitan aggiornar el funcionamiento del Estado fueguino frente a nuevas demandas políticas, sociales y administrativas.

Ahora el foco vuelve a quedar sobre la Legislatura provincial, que deberá definir si insiste con la ley vetada o si finalmente el conflicto termina nuevamente en manos del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.

La discusión por la reforma constitucional abrió uno de los debates políticos más importantes de los últimos años en Tierra del Fuego. Más allá de las disputas partidarias, el proceso también expone una discusión de fondo sobre cómo debe modernizarse el funcionamiento institucional de la provincia y cuáles son los cambios estructurales que gran parte de la dirigencia considera pendientes desde hace décadas.

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