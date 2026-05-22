La Legislatura fueguina tratará los vetos de Melella y proyectos clave sobre jubilaciones, OSEF y municipios

La Legislatura de Tierra del Fuego volverá a sesionar este viernes desde las 15:00 en lo que será la tercera sesión ordinaria del año, con un temario atravesado por fuertes tensiones políticas entre el Ejecutivo provincial y distintos sectores legislativos.

Uno de los principales puntos que concentrará el debate será el tratamiento de la batería de vetos impulsados por el gobernador Gustavo Melella sobre leyes aprobadas previamente por la Legislatura. Entre ellas aparecen iniciativas vinculadas a la reforma constitucional, el denominado “goteo diario” de fondos a los municipios, los aportes destinados a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y la derogación del decreto que estableció el nuevo régimen de subsidios al gas envasado.





Aunque el orden del día definitivo no había sido difundido oficialmente hasta las últimas horas, trascendió que distintas comisiones emitieron dictámenes favorables sobre proyectos relacionados con el sistema previsional, la salud pública y políticas de inclusión.





Entre las iniciativas que llegarían al recinto figura un proyecto impulsado por el bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF), que propone establecer un plazo máximo para el pago de jubilaciones provinciales, fijando como límite el tercer día hábil de cada mes. La propuesta también establece fechas tope para el pago del aguinaldo correspondiente al primer y segundo semestre.





Otro de los temas que avanzó en comisión es la implementación del Símbolo Internacional de Accesibilidad promovido por la Organización de las Naciones Unidas, una iniciativa presentada por el bloque Sumemos Tolhuin que apunta a unificar criterios regulatorios y fortalecer políticas de inclusión en la provincia.





En paralelo, también obtuvo dictamen favorable una modificación de la Ley Provincial Nº 1071 vinculada al funcionamiento de la OSEF, impulsada por trabajadores y jubilados que reclaman mayor participación y control dentro del directorio de la obra social estatal.





Por otra parte, el Ejecutivo provincial logró avanzar con un proyecto para crear el Registro Provincial de Historia Laboral digital dentro de la Caja Previsional, con el objetivo de que los trabajadores estatales puedan acceder en tiempo real a la información sobre sus aportes jubilatorios y trayectoria laboral dentro de la administración pública.





La nueva sesión legislativa se desarrolla en un escenario de creciente tensión política y financiera en Tierra del Fuego, donde los vetos del Ejecutivo vuelven a exponer las diferencias entre el Gobierno provincial, los municipios y distintos sectores gremiales. El debate sobre los fondos públicos, el funcionamiento de OSEF y la situación previsional aparece cada vez más ligado a una disputa de poder que atraviesa buena parte de la agenda institucional fueguina.