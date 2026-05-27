La justicia anuló la convocatoria a elecciones para la reforma constitucional

La crisis política e institucional en Tierra del Fuego sumó este miércoles un nuevo capítulo de alto impacto luego de que la Justicia Electoral provincial resolviera anular la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes impulsada por el Gobierno de Gustavo Melella.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Electoral Provincial a cargo de Mariel Zanini, que declaró la nulidad del Decreto Provincial Nº 0751/26 mediante el cual el Ejecutivo había fijado para el 9 de agosto de 2026 la elección destinada a avanzar con la reforma parcial de la Constitución fueguina.





En la resolución judicial, la magistrada sostuvo que el Gobierno provincial avanzó con la convocatoria sin que existiera aún una “sentencia firme”, condición que había sido expresamente establecida previamente por el Superior Tribunal de Justicia.





El eje central del fallo gira en torno al expediente “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Acción Meramente Declarativa”, causa vinculada directamente al proceso de reforma constitucional.





Según explicó Zanini, actualmente continúa abierto un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que la cuestión todavía no quedó definitivamente resuelta en el ámbito judicial federal.





La jueza remarcó además una diferencia jurídica clave entre una sentencia “ejecutoriada” y una sentencia “firme”. En ese sentido, aclaró que aunque una resolución pueda tener efectos inmediatos y ejecutoriedad, eso no significa necesariamente que haya adquirido firmeza definitiva, requisito que el propio Superior Tribunal había exigido para habilitar el proceso electoral.





Por ese motivo, concluyó que el Ejecutivo provincial no se encontraba en condiciones legales de avanzar con la convocatoria cuando firmó el decreto ahora anulado.





En otro tramo del fallo, Zanini advirtió sobre la importancia de preservar la “seguridad jurídica” y la “certeza institucional” dentro de los procesos electorales, señalando que esos principios resultan fundamentales para garantizar transparencia, previsibilidad y confianza pública.





Asimismo, recordó que la Justicia Electoral posee facultades para controlar la legalidad de todos los actos preelectorales y actuar incluso de oficio cuando considera comprometido el orden público electoral.





La resolución representa un fuerte revés político y judicial para la estrategia impulsada por el oficialismo provincial, que en las últimas semanas ya había quedado envuelta en una profunda disputa institucional tras el rechazo legislativo a la reforma constitucional y la posterior judicialización anunciada por el propio Gobierno.





El fallo vuelve a profundizar el escenario de máxima tensión política que atraviesa Tierra del Fuego. La reforma constitucional, que el oficialismo presentó como uno de los proyectos más importantes de la gestión de Gustavo Melella, terminó derivando en una guerra institucional abierta entre el Ejecutivo, la Legislatura y ahora también la Justicia. Mientras el Gobierno insiste en avanzar con el proceso reformista, la Justicia acaba de marcar un límite contundente: sin sentencia firme, no habrá convocatoria electoral válida.