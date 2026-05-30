La docencia volvió a rechazar la oferta salarial y SUTEF anunció un paro de 48 horas en toda la provincia

El Congreso Provincial de Delegados del SUTEF rechazó por amplia mayoría la nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno de Gustavo Melella y resolvió profundizar el plan de lucha con un paro de 48 horas. El gremio advirtió que la recomposición salarial sigue siendo insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan los trabajadores de la educación.

La docencia dijo otra vez “no” a la propuesta salarial del Gobierno





La tensión entre el Gobierno provincial y la docencia fueguina sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) resolviera rechazar nuevamente la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo y convocar a un paro de 48 horas para la próxima semana.





La decisión se tomó durante un encuentro presencial que reunió a representantes de toda la provincia y donde se analizaron los 181 mandatos surgidos de las instituciones educativas. Según informó el gremio, el 84,5% de las consultas realizadas en las escuelas se pronunció en contra de la oferta salarial del Gobierno.





Desde el sindicato sostienen que la propuesta oficial no logra revertir la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años y remarcaron que la recomposición salarial continúa siendo el principal reclamo de los trabajadores de la educación.





Durante el Congreso también se realizó un análisis de la situación económica nacional y provincial, donde se planteó la preocupación por el impacto de las políticas de ajuste sobre los salarios, las jubilaciones y el sistema educativo.

Paro de 48 horas y nuevas medidas de fuerza





Como resultado del debate, el Congreso Provincial definió profundizar el plan de lucha mediante un paro de 48 horas que se llevará adelante los días miércoles 3 y jueves 4 de junio.





La medida incluirá movilizaciones y concentraciones simultáneas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.





Además, el martes 2 de junio se desarrollarán asambleas internas y plenarios de delegados, mientras que el viernes 5 de junio volverán a realizarse reuniones en las instituciones educativas para definir la continuidad de las acciones gremiales.

Los reclamos que sostiene el sindicato





Entre los principales puntos planteados por la conducción sindical se encuentran:

Recomposición salarial urgente.

Plan de desendeudamiento para los trabajadores.

Defensa de las condiciones laborales.

Rechazo a reformas que consideren regresivas para el sistema educativo.

Participación docente en los procesos de transformación educativa.

Desde SUTEF afirmaron que continuarán impulsando medidas de fuerza mientras no exista una propuesta que permita recuperar el salario frente al aumento del costo de vida.





Un conflicto que sigue sin resolución





La nueva convocatoria al paro evidencia que el conflicto salarial docente continúa lejos de resolverse. Mientras el Gobierno busca contener el impacto de las negociaciones en un contexto financiero complejo, la docencia insiste en que los incrementos ofrecidos resultan insuficientes para afrontar la inflación y el deterioro acumulado de los ingresos.





Con el rechazo de más del 84% de los mandatos y la convocatoria a una nueva huelga provincial, las clases volverán a verse afectadas la próxima semana en las escuelas fueguinas.