(Vídeo) Fuerte choque entre un auto y una moto en Ushuaia y un joven termina hospitalizado

Un accidente de tránsito se registra en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Avutarda, en Ushuaia, donde colisionan un automóvil y una motocicleta.

Según informa la Policía Provincial de Tierra del Fuego, personal de la Comisaría Tercera interviene en el lugar tras el choque entre un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 28 años y una motocicleta Honda Tornado manejada por un joven de 23 años.





Como consecuencia del impacto, el conductor del motovehículo presenta dolencias y debe ser trasladado al Hospital Regional Ushuaia para recibir una mejor atención médica.





El siniestro genera demoras momentáneas en el sector mientras efectivos policiales y personal sanitario desarrollan las tareas correspondientes de asistencia y prevención.





En el lugar se realizan actuaciones para determinar cómo se produce la colisión y establecer las circunstancias del hecho.





El episodio vuelve a poner en foco la preocupación por los accidentes de tránsito registrados en distintos sectores de Ushuaia, especialmente durante jornadas de bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas que suelen complicar la circulación vehicular.



