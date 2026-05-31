Fuerte choque contra un poste en Alem y Lasserre en medio de la intensa helada

2 0 31 mayo 2026 2026-05-31T04:37:00-03:00 Editar esta nota

Choque en Ushuaia: un Chevrolet Cruze impactó contra un poste en Alem y Lasserre. Dos hombres fueron asistidos por personal de emergencia.

Un violento accidente de tránsito se registró durante la mañana de este domingo en la intersección de las calles Alem y Lasserre, donde un automóvil terminó impactando contra un poste de alumbrado público.
Un violento accidente de tránsito se registró durante la mañana de este domingo en la intersección de las calles Alem y Lasserre, donde un automóvil terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

Según la información preliminar, el vehículo involucrado es un Chevrolet Cruze de color granate que, por causas que aún se investigan, colisionó de manera severa contra la estructura ubicada en ese sector de la ciudad.

En el siniestro se vieron involucrados dos hombres, quienes fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias médicas y efectivos de las fuerzas de seguridad que acudieron tras el alerta.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre la mecánica del accidente ni sobre el estado de salud de los ocupantes del rodado.

El hecho ocurrió en una jornada marcada por las bajas temperaturas y la fuerte helada, condiciones que afectan la adherencia de la calzada en distintos puntos de Ushuaia.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores extremar las precauciones al circular, reducir la velocidad y mantener una mayor distancia de seguridad para evitar nuevos incidentes viales.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimomayo 31, 2026

    SiEmpre opine que en TDF tienen que tomar examen para el carnet de conducir en INVIERNO, Puede ser un COLAPINTO al volante pero las calles son muy distintas con nieve y/o hielo

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  2. Anónimomayo 31, 2026

    Quisiera saber quién dispuso poner esa columna ahí...???

    ResponderBorrar

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