El Malbrán desembarca en Ushuaia para investigar el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius

0 0 17 mayo 2026 2026-05-17T23:13:00-03:00 Editar esta nota

Especialistas del Malbrán investigarán en Ushuaia el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

Especialistas nacionales llegarán hoy, lunes 18 de mayo a Ushuaia para avanzar con estudios epidemiológicos tras los casos detectados en el crucero MV Hondius. El operativo incluirá tareas en el relleno sanitario municipal.
Especialistas del Instituto ANLIS-Malbrán arribarán hoy a Ushuaia para participar de la investigación sanitaria relacionada con el brote de hantavirus detectado en pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius.

Según trascendió, la comitiva técnica llegará durante las primeras horas de la mañana y trabajará junto a personal del área de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial en distintas líneas de investigación vinculadas al origen de los contagios.

Uno de los principales operativos previstos se desarrollará en el relleno sanitario municipal de Ushuaia, donde durante los últimos días fueron colocadas trampas para la captura de roedores con el objetivo de analizar posibles reservorios naturales compatibles con hantavirus Andes.

De acuerdo a la información conocida hasta el momento, la presencia de especialistas nacionales en Ushuaia no implica una confirmación sobre un origen local del brote, sino que forma parte de las medidas epidemiológicas preventivas y de investigación que continúan en desarrollo.

En caso de registrarse capturas, los expertos realizarán toma de muestras y estudios preliminares para detectar eventuales rastros del virus en roedores presentes en la zona analizada.

El hantavirus se transmite principalmente mediante contacto con secreciones, orina o excrementos de animales infectados. En el caso de la variante Andes, también existe evidencia científica de transmisión interpersonal en situaciones de contacto estrecho y prolongado.

La situación sanitaria generó atención en distintos sectores de Tierra del Fuego debido al impacto internacional del caso y a la necesidad de determinar con precisión el origen epidemiológico de los contagios vinculados al crucero.

Mientras continúan las tareas de investigación, las autoridades sanitarias mantienen monitoreo preventivo y seguimiento epidemiológico sobre las personas potencialmente expuestas.

La llegada de especialistas del Malbrán a Ushuaia refleja la magnitud sanitaria y epidemiológica que tomó el brote asociado al crucero MV Hondius. Aunque por el momento no existen confirmaciones sobre un origen local de los contagios, el despliegue de equipos nacionales busca despejar dudas y fortalecer las tareas preventivas en una provincia donde cualquier alerta sanitaria genera preocupación inmediata por las condiciones climáticas, logísticas y geográficas del extremo sur argentino.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2510,Interes General,3365,Internacionales,177,Locales,4545,Noticias Nacionales,1461,Policiale,10,Policiales,11636,Sociedad,5240,Tecno,84,Tendencias,180,Titulares,15471,Ultimas Noticias,13860,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: El Malbrán desembarca en Ushuaia para investigar el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius
El Malbrán desembarca en Ushuaia para investigar el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius
Especialistas del Malbrán investigarán en Ushuaia el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLvd2hTDUBvauOpylLfHS8Y9WxVZQuHmLtp64KTsOWd_JGMac5OFjcNBckgJ548QEK6IqRZx-MJBkePIAtXCBIBMCA4mJeBB60q8toT0P20SHEtsz7ypMXnjEdeiBYws1n79hZXw7e-QenCDkP41JgEckTHUVGrvDwPy6DY-rZ-nIuWHT69qAC/w640-h366/control+de+plagas.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLvd2hTDUBvauOpylLfHS8Y9WxVZQuHmLtp64KTsOWd_JGMac5OFjcNBckgJ548QEK6IqRZx-MJBkePIAtXCBIBMCA4mJeBB60q8toT0P20SHEtsz7ypMXnjEdeiBYws1n79hZXw7e-QenCDkP41JgEckTHUVGrvDwPy6DY-rZ-nIuWHT69qAC/s72-w640-c-h366/control+de+plagas.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/el-malbran-desembarca-en-ushuaia-para.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/el-malbran-desembarca-en-ushuaia-para.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos