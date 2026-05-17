El Malbrán desembarca en Ushuaia para investigar el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius

Especialistas del Instituto ANLIS-Malbrán arribarán hoy a Ushuaia para participar de la investigación sanitaria relacionada con el brote de hantavirus detectado en pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius.

Según trascendió, la comitiva técnica llegará durante las primeras horas de la mañana y trabajará junto a personal del área de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial en distintas líneas de investigación vinculadas al origen de los contagios.





Uno de los principales operativos previstos se desarrollará en el relleno sanitario municipal de Ushuaia, donde durante los últimos días fueron colocadas trampas para la captura de roedores con el objetivo de analizar posibles reservorios naturales compatibles con hantavirus Andes.





De acuerdo a la información conocida hasta el momento, la presencia de especialistas nacionales en Ushuaia no implica una confirmación sobre un origen local del brote, sino que forma parte de las medidas epidemiológicas preventivas y de investigación que continúan en desarrollo.





En caso de registrarse capturas, los expertos realizarán toma de muestras y estudios preliminares para detectar eventuales rastros del virus en roedores presentes en la zona analizada.





El hantavirus se transmite principalmente mediante contacto con secreciones, orina o excrementos de animales infectados. En el caso de la variante Andes, también existe evidencia científica de transmisión interpersonal en situaciones de contacto estrecho y prolongado.





La situación sanitaria generó atención en distintos sectores de Tierra del Fuego debido al impacto internacional del caso y a la necesidad de determinar con precisión el origen epidemiológico de los contagios vinculados al crucero.





Mientras continúan las tareas de investigación, las autoridades sanitarias mantienen monitoreo preventivo y seguimiento epidemiológico sobre las personas potencialmente expuestas.





La llegada de especialistas del Malbrán a Ushuaia refleja la magnitud sanitaria y epidemiológica que tomó el brote asociado al crucero MV Hondius. Aunque por el momento no existen confirmaciones sobre un origen local de los contagios, el despliegue de equipos nacionales busca despejar dudas y fortalecer las tareas preventivas en una provincia donde cualquier alerta sanitaria genera preocupación inmediata por las condiciones climáticas, logísticas y geográficas del extremo sur argentino.