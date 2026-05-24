El ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego aumentó un 50%

0 0 24 mayo 2026 2026-05-24T04:51:00-03:00 Editar esta nota

La entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego aumentó a $18.000 para argentinos tras una nueva suba nacional.

Mientras el Gobierno nacional asegura que busca impulsar el turismo, volvió a aumentar las entradas a los parques nacionales y aplicó recortes millonarios al presupuesto de áreas protegidas. En Tierra del Fuego, el ajuste supera los $37 millones.
El acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego volvió a aumentar y desde mayo la entrada general para visitantes argentinos pasó de $12.000 a $18.000, en el marco de una actualización tarifaria dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Resolución 132/2026 de la Administración de Parques Nacionales (APN).

La medida forma parte de una suba generalizada aplicada en parques nacionales de todo el país, donde los incrementos llegaron a superar el 100% en algunas categorías. En el caso de Tierra del Fuego, la tarifa para extranjeros se mantuvo en $40.000, mientras que el incremento impactó de lleno sobre los visitantes nacionales.

El aumento se produce en simultáneo con un recorte presupuestario superior a los $2.500 millones para el sistema nacional de áreas protegidas, oficializado posteriormente mediante la Decisión Administrativa 20/2026. Según trascendió, el ajuste para el parque fueguino superaría los $37 millones destinados a funcionamiento y tareas operativas.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la actualización tarifaria apunta a lograr una “distribución más equitativa de recursos” y garantizar el sostenimiento de las áreas protegidas. Sin embargo, la decisión abrió cuestionamientos debido al impacto económico que representa para turistas argentinos en un contexto de fuerte caída del consumo y crisis en el sector turístico.

La contradicción también quedó expuesta luego de las recientes declaraciones del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, quien aseguró que “es el tiempo de los parques y atracciones” y promovió inversiones privadas en los 39 parques nacionales del país para potenciar la actividad turística.

En paralelo, entidades empresarias del sector hotelero y gastronómico advirtieron sobre una situación crítica en distintos destinos turísticos del país. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) solicitó medidas de alivio fiscal y una suspensión de ejecuciones tributarias hasta fin de año para intentar sostener la actividad.

La resolución también incorporó nuevos beneficios y descuentos, como un 50% de bonificación para el segundo día de visita y pases flexibles de 3 y 7 días. Además, continúan vigentes exenciones para jubilados argentinos, personas con discapacidad, menores de seis años, veteranos de Malvinas y residentes locales.

La nueva suba en las tarifas de acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego vuelve a mostrar la tensión entre el discurso oficial de impulso al turismo y las medidas económicas que terminan encareciendo el acceso a los principales destinos naturales del país. Mientras se promueven inversiones privadas y desregulaciones, el aumento de costos y los recortes presupuestarios generan incertidumbre sobre el futuro de la actividad turística y el sostenimiento de las áreas protegidas.

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Cronicas Fueguinas: El ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego aumentó un 50%
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