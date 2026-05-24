El Gobierno fueguino gastó $160 millones para organizar dos capacitaciones y crecen los cuestionamientos

13 0 24 mayo 2026 2026-05-24T02:21:00-03:00 Editar esta nota

El Gobierno fueguino gastó $160 millones para organizar dos capacitaciones y crecen las críticas por el gasto público.

La Provincia adjudicó a una empresa privada la organización de dos jornadas realizadas en Ushuaia. El gasto supera los $160 millones y volvió a abrir el debate sobre el uso de recursos públicos en plena crisis económica.
El Gobierno de Tierra del Fuego desembolsó más de $160 millones para que le organicen dos capacitaciones desarrolladas en la ciudad de Ushuaia, una decisión que comenzó a generar fuertes cuestionamientos por el elevado costo y por la contratación de una empresa privada para tareas que, según señalan distintos sectores, podrían haber sido realizadas por personal del propio Estado provincial.

La adjudicación fue realizada a favor de la firma El Almacén Digital SAS mediante la Licitación Pública Nº 01/26 RAF 101, proceso que contó con dos oferentes y que posteriormente fue ejecutado a través de la Resolución M.J.G Nº 224/2026.

Pago millonarioa de gobierno de tierra del fuego para que le organicen dos capacitaciones

Según trascendió, el contrato incluyó la organización de dos eventos realizados durante el mes de mayo. El primero se llevó adelante los días 11 y 12 en el Arakur Ushuaia Resort & Spa, mientras que el segundo correspondió a la “Jornada sobre Reforma Laboral y Procedimientos de Crisis de Empresa” y al evento denominado “One Day Advance: Superficie Ocular y Neuro en el Fin del Mundo”.

El monto total destinado para la organización de ambas actividades asciende a $160.000.000, cifra que despertó críticas debido al contexto económico que atraviesa la provincia, marcado por reclamos salariales, conflictos gremiales y recortes en distintas áreas del Estado.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el Gobierno provincial cuenta con áreas específicas de ceremonial, protocolo, logística y organización de eventos dentro de su estructura administrativa, por lo que distintos sectores consideran llamativo que se haya recurrido a una contratación externa millonaria para coordinar jornadas de apenas dos días de duración cada una.

El decreto que aprobó el pago lleva la firma de la vicegobernadora Mónica Urquiza y del ministro jefe de Gabinete Jorge Canals, en una decisión administrativa que ya comenzó a generar repercusiones políticas y cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público provincial.

La contratación vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en Tierra del Fuego y el crecimiento del gasto estatal en actividades vinculadas a eventos y capacitaciones. Mientras distintos sectores reclaman mejoras salariales, infraestructura y respuestas ante la crisis económica, el desembolso de $160 millones para la organización de dos jornadas reaviva el debate sobre las prioridades del Ejecutivo provincial y el uso de fondos públicos en tiempos de ajuste.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 13
  1. Anónimomayo 24, 2026

    El enano Canals terrible delincuente recaudador para el trolo gobernador.
    Irán a la cárcel.

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  2. Anónimomayo 24, 2026

    Alto chorro cometero Canals,, ese junto al Gallego de economía son la guardia valijera

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  3. Anónimomayo 24, 2026

    Jornada del humo caro retorna billete

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  4. Anónimomayo 24, 2026

    La organización delictiva que se aloja en calle San Martín 450 nunca descansa, siempre mantiene actualizado su estándar para seguir robando la plata de los fueguinos

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  5. Anónimomayo 24, 2026

    No hacen nada bien.
    Toda acción de gobierno es una verdadera cagada.
    ¿Por que no renuncian y desaparecen de la provincia?

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  6. Anónimomayo 24, 2026

    Curritos

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  7. Anónimomayo 24, 2026

    Las pymes se funden pero las ficticias que se armaron en Industria, siguen recibiendo plata todos los meses.

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  8. Anónimomayo 24, 2026

    Habia que pagar los abogados

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  9. Anónimomayo 24, 2026

    Curros caros mucho ladri todos terminan con 15 propiedades cada uno y la provincia fundida la mitad de los edificios del centro son de funcionarios todo en negro pasan los años y después los registran

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  10. Anónimomayo 24, 2026

    Che como no la ponen a castillo en economía?

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  11. Anónimomayo 24, 2026

    Pura bosta kirchnerista!

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  12. Anónimomayo 24, 2026

    y la muncipalidad de ushuaia empezo a dar o comprar o comprar con pasantias en los colegios
    TODOS UNOS CHORROS
    VUOTO BASURA VOS SOS LA DICTADURA

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  13. Anónimomayo 24, 2026

    Miren que hemos gobiernos de delincuentes en TDF, pero este se lleva todos los premios. Creo que ni la lechona Bertone lo puede alcanzar

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