El Gobierno fueguino gastó $160 millones para organizar dos capacitaciones y crecen los cuestionamientos

El Gobierno de Tierra del Fuego desembolsó más de $160 millones para que le organicen dos capacitaciones desarrolladas en la ciudad de Ushuaia , una decisión que comenzó a generar fuertes cuestionamientos por el elevado costo y por la contratación de una empresa privada para tareas que, según señalan distintos sectores, podrían haber sido realizadas por personal del propio Estado provincial.

La adjudicación fue realizada a favor de la firma El Almacén Digital SAS mediante la Licitación Pública Nº 01/26 RAF 101, proceso que contó con dos oferentes y que posteriormente fue ejecutado a través de la Resolución M.J.G Nº 224/2026.





Según trascendió, el contrato incluyó la organización de dos eventos realizados durante el mes de mayo. El primero se llevó adelante los días 11 y 12 en el Arakur Ushuaia Resort & Spa , mientras que el segundo correspondió a la “Jornada sobre Reforma Laboral y Procedimientos de Crisis de Empresa” y al evento denominado “One Day Advance: Superficie Ocular y Neuro en el Fin del Mundo”.





El monto total destinado para la organización de ambas actividades asciende a $160.000.000 , cifra que despertó críticas debido al contexto económico que atraviesa la provincia, marcado por reclamos salariales, conflictos gremiales y recortes en distintas áreas del Estado.





Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el Gobierno provincial cuenta con áreas específicas de ceremonial, protocolo, logística y organización de eventos dentro de su estructura administrativa, por lo que distintos sectores consideran llamativo que se haya recurrido a una contratación externa millonaria para coordinar jornadas de apenas dos días de duración cada una.





El decreto que aprobó el pago lleva la firma de la vicegobernadora Mónica Urquiza y del ministro jefe de Gabinete Jorge Canals , en una decisión administrativa que ya comenzó a generar repercusiones políticas y cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público provincial.





La contratación vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en Tierra del Fuego y el crecimiento del gasto estatal en actividades vinculadas a eventos y capacitaciones. Mientras distintos sectores reclaman mejoras salariales, infraestructura y respuestas ante la crisis económica, el desembolso de $160 millones para la organización de dos jornadas reaviva el debate sobre las prioridades del Ejecutivo provincial y el uso de fondos públicos en tiempos de ajuste.