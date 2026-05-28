El Gobierno de Melella casi duplicó los cargos en el Ministerio de Energía en plena crisis provincial

0 0 28 mayo 2026 2026-05-28T10:48:00-03:00 Editar esta nota

El Gobierno de Gustavo Melella amplió el Ministerio de Energía de 51 a 97 cargos en medio de reclamos salariales y crisis económica.

La gestión provincial amplió de 51 a 97 puestos la estructura del Ministerio de Energía que conduce Gabriela Castillo. El crecimiento del organigrama incluye nuevas secretarías, subsecretarías, direcciones y cargos jerárquicos, en medio de reclamos salariales, ajuste y conflictos en distintos sectores del Estado.
La gestión provincial amplió de 51 a 97 puestos la estructura del Ministerio de Energía que conduce Gabriela Castillo. El crecimiento del organigrama incluye nuevas secretarías, subsecretarías, direcciones y cargos jerárquicos, en medio de reclamos salariales, ajuste y conflictos en distintos sectores del Estado.

Mientras el Gobierno provincial insiste en que atraviesa una situación financiera compleja y mantiene abiertos conflictos salariales con distintos sectores estatales, la administración de Gustavo Melella avanzó con una fuerte expansión de la estructura política y administrativa del Ministerio de Energía.

A través del Decreto Provincial Nº 0861/26, el Ejecutivo oficializó una profunda reorganización interna del área encabezada por la ministra Gabriela Castillo, llevando el organigrama de 51 cargos a un total de 97 puestos dentro de la cartera energética.

La ampliación prácticamente duplicó la estructura existente e incorporó nuevas secretarías, subsecretarías, direcciones provinciales, coordinaciones y áreas administrativas dentro de uno de los ministerios considerados estratégicos por el oficialismo.

Entre los nuevos espacios creados aparecen áreas vinculadas a relaciones institucionales, comunicación, administración legal, fiscalización energética y programas específicos.

Dentro de la nueva estructura figuran:
  • Jefatura de Relaciones Institucionales y Comunicación con rango de Secretaría.
  • Secretaría Administrativa Legal.
  • Dos subsecretarías administrativas.
  • Nuevas subsecretarías vinculadas al área hidrocarburífera.
  • Secretaría de Proyectos Especiales y Programas Específicos.
  • Subsecretaría de Generación y Evaluación de Proyectos.
  • Coordinación Provincial Operativa Tolhuin.
  • Dirección Provincial de Fiscalización, Control y Regulación de Energía Eléctrica.
  • Nuevas direcciones generales, departamentos internos y coordinaciones administrativas.
La expansión también impactó directamente sobre los cargos políticos de gabinete.

Según el nuevo esquema aprobado por el Ejecutivo, el Ministerio de Energía contará ahora con:
  • 5 cargos categoría AA.
  • 2 cargos categoría AB.
  • 10 cargos categoría A.
  • 5 cargos categoría B.
Además, el número de cargos jerárquicos pasó de 18 a 22 puestos políticos dentro del gabinete ministerial, sumando también nuevas auditorías internas y estructuras técnicas.

La decisión se conoce en un contexto donde el propio Gobierno provincial viene argumentando falta de recursos para responder reclamos salariales de docentes, estatales y trabajadores de distintos sectores públicos.

El crecimiento del organigrama volvió a despertar cuestionamientos sobre el tamaño de la estructura política del Estado provincial y el incremento de cargos jerárquicos en medio de una economía provincial golpeada por la caída de recursos y el deterioro del poder adquisitivo.

Las críticas también apuntan a la contradicción entre los discursos oficiales de austeridad y la ampliación constante de áreas políticas dentro de la administración pública fueguina.

La expansión del Ministerio de Energía vuelve a instalar el debate sobre las prioridades del Gobierno provincial en un escenario marcado por conflictos salariales, reclamos de ajuste y cuestionamientos al gasto político. Mientras distintos sectores estatales reclaman recursos y mejoras salariales, la administración de Gustavo Melella continúa ampliando estructuras, cargos y áreas jerárquicas dentro del Estado fueguino.

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Cronicas Fueguinas: El Gobierno de Melella casi duplicó los cargos en el Ministerio de Energía en plena crisis provincial
El Gobierno de Melella casi duplicó los cargos en el Ministerio de Energía en plena crisis provincial
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