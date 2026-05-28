El Gobierno de Melella casi duplicó los cargos en el Ministerio de Energía en plena crisis provincial

La gestión provincial amplió de 51 a 97 puestos la estructura del Ministerio de Energía que conduce Gabriela Castillo. El crecimiento del organigrama incluye nuevas secretarías, subsecretarías, direcciones y cargos jerárquicos, en medio de reclamos salariales, ajuste y conflictos en distintos sectores del Estado.

Mientras el Gobierno provincial insiste en que atraviesa una situación financiera compleja y mantiene abiertos conflictos salariales con distintos sectores estatales, la administración de Gustavo Melella avanzó con una fuerte expansión de la estructura política y administrativa del Ministerio de Energía.





A través del Decreto Provincial Nº 0861/26, el Ejecutivo oficializó una profunda reorganización interna del área encabezada por la ministra Gabriela Castillo, llevando el organigrama de 51 cargos a un total de 97 puestos dentro de la cartera energética.





La ampliación prácticamente duplicó la estructura existente e incorporó nuevas secretarías, subsecretarías, direcciones provinciales, coordinaciones y áreas administrativas dentro de uno de los ministerios considerados estratégicos por el oficialismo.





Entre los nuevos espacios creados aparecen áreas vinculadas a relaciones institucionales, comunicación, administración legal, fiscalización energética y programas específicos.





Dentro de la nueva estructura figuran:

Jefatura de Relaciones Institucionales y Comunicación con rango de Secretaría.

Secretaría Administrativa Legal.

Dos subsecretarías administrativas.

Nuevas subsecretarías vinculadas al área hidrocarburífera.

Secretaría de Proyectos Especiales y Programas Específicos.

Subsecretaría de Generación y Evaluación de Proyectos.

Coordinación Provincial Operativa Tolhuin.

Dirección Provincial de Fiscalización, Control y Regulación de Energía Eléctrica.

Nuevas direcciones generales, departamentos internos y coordinaciones administrativas.

La expansión también impactó directamente sobre los cargos políticos de gabinete.





Según el nuevo esquema aprobado por el Ejecutivo, el Ministerio de Energía contará ahora con:

5 cargos categoría AA.

2 cargos categoría AB.

10 cargos categoría A.

5 cargos categoría B.

Además, el número de cargos jerárquicos pasó de 18 a 22 puestos políticos dentro del gabinete ministerial, sumando también nuevas auditorías internas y estructuras técnicas.





La decisión se conoce en un contexto donde el propio Gobierno provincial viene argumentando falta de recursos para responder reclamos salariales de docentes, estatales y trabajadores de distintos sectores públicos.





El crecimiento del organigrama volvió a despertar cuestionamientos sobre el tamaño de la estructura política del Estado provincial y el incremento de cargos jerárquicos en medio de una economía provincial golpeada por la caída de recursos y el deterioro del poder adquisitivo.





Las críticas también apuntan a la contradicción entre los discursos oficiales de austeridad y la ampliación constante de áreas políticas dentro de la administración pública fueguina.





La expansión del Ministerio de Energía vuelve a instalar el debate sobre las prioridades del Gobierno provincial en un escenario marcado por conflictos salariales, reclamos de ajuste y cuestionamientos al gasto político. Mientras distintos sectores estatales reclaman recursos y mejoras salariales, la administración de Gustavo Melella continúa ampliando estructuras, cargos y áreas jerárquicas dentro del Estado fueguino.