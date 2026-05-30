El Gobierno aplicará nuevos aumentos en las tarifas de gas y electricidad desde junio

Las facturas de gas tendrán una suba promedio del 2,8%, mientras que la electricidad aumentará un 1,5%. La actualización fue definida por el Gobierno nacional en el marco de la continuidad del esquema de segmentación y reducción gradual de subsidios.

El Gobierno nacional confirmó una nueva actualización de las tarifas de los servicios públicos que impactará en las facturas de junio. Según las resoluciones difundidas por los organismos reguladores, el gas natural registrará un incremento promedio del 2,81%, mientras que la electricidad aumentará un 1,5%.





La medida forma parte de la política de adecuación tarifaria impulsada por la Secretaría de Energía de la Nación y se aplicará a partir del 1 de junio en todo el país, aunque el impacto final sobre las boletas dependerá también de los cuadros tarifarios y cargos específicos que definan las distribuidoras y entes provinciales.





De acuerdo con las estimaciones oficiales, el aumento del gas se ubicará por encima de la inflación proyectada para mayo, mientras que el ajuste de la electricidad quedará por debajo de ese índice.





Desde el Gobierno señalaron que se optó por moderar el ritmo de reducción de subsidios energéticos con el objetivo de evitar un mayor impacto sobre la inflación y contener el efecto de los incrementos en los hogares.





La decisión llega luego de que la Secretaría de Energía extendiera durante mayo beneficios transitorios para los usuarios, entre ellos una bonificación adicional del 25% sobre determinados consumos de gas natural y un descuento complementario del 11,97% en el servicio eléctrico.





En paralelo, un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que durante el primer trimestre del año los subsidios energéticos representaron el 0,16% del Producto Bruto Interno (PBI).





Según ese relevamiento, el 75% de las transferencias destinadas a subsidios energéticos correspondió al sistema eléctrico, mientras que el 22% fue destinado al gas natural.





La actualización tarifaria se suma a una serie de ajustes aplicados durante los últimos meses en el marco del proceso de reordenamiento de precios relativos impulsado por la administración nacional.