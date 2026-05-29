El doble mostrador de la recaudación: asesor clave de AREF figura como socio de una sociedad comercial en Buenos Aires

Documentación oficial revela que un asesor jerárquico de la Agencia de Recaudación Fueguina mantiene participación societaria en una firma privada radicada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al hijo de un exintegrante del Tribunal de Cuentas. El caso abrió cuestionamientos sobre controles internos, ética pública y eventuales conflictos de intereses dentro del organismo encargado de fiscalizar a los contribuyentes fueguinos.

Un nuevo caso vinculado a posibles incompatibilidades dentro de la estructura estatal fueguina comenzó a generar repercusiones políticas e institucionales luego de que documentación pública expusiera la participación societaria de un asesor estratégico de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) en una empresa privada radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Se trata del abogado Daniel Gustavo Domínguez, designado oficialmente como Asesor de la AREF mediante la Resolución General Nº 149/26, firmada el 27 de febrero de 2026 por el director ejecutivo del organismo, contador Oscar Bahamonde.

Según surge del acto administrativo, Domínguez asumió funciones estratégicas dentro del ente recaudador provincial a partir del 1° de marzo de 2026, luego de obtener una licencia extraordinaria sin goce de haberes sobre su cargo previo dentro de la administración pública.





La resolución oficial destaca además su “extensa y sólida formación académica” y experiencia profesional.





Sin embargo, registros de la Inspección General de Justicia (IGJ) muestran que Domínguez figura desde 2019 como socio fundador de la firma Tiem Argentina S.A.S., una sociedad privada con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y habilitada para desarrollar múltiples actividades comerciales.





La documentación societaria indica además que el otro integrante de la firma es Arturo Felipe Capellano, hijo de un histórico integrante del Tribunal de Cuentas provincial y exfuncionario vinculado a organismos de control de Tierra del Fuego.





De acuerdo con la inscripción oficial publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, la empresa posee un objeto societario amplio que incluye actividades inmobiliarias, financieras, tecnológicas, energéticas, mineras, petroleras y de asesoramiento empresarial.





El caso comenzó a generar cuestionamientos debido a que la propia AREF mantiene una delegación operativa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinada al seguimiento de grandes contribuyentes y tareas vinculadas al Convenio Multilateral.









En ese contexto, distintos sectores políticos y técnicos comenzaron a plantear interrogantes sobre los mecanismos internos de control de incompatibilidades dentro del organismo recaudador provincial.





La discusión gira especialmente alrededor de la necesidad de garantizar transparencia y evitar posibles conflictos de intereses en áreas sensibles vinculadas al control tributario y al manejo de información fiscal.





La normativa provincial sobre ética pública establece restricciones para funcionarios y asesores respecto de actividades privadas que puedan superponerse o interferir con responsabilidades estatales, particularmente en organismos vinculados a fiscalización y control.





Hasta el momento, no trascendió públicamente si la situación fue evaluada de manera específica por las áreas legales o de recursos humanos de la AREF al momento de la designación del funcionario.





Tampoco hubo pronunciamientos oficiales de parte de la Agencia de Recaudación Fueguina ni declaraciones públicas de los involucrados respecto de los cuestionamientos surgidos tras conocerse la documentación societaria.





El caso vuelve a instalar el debate sobre los límites entre la actividad privada y la función pública dentro de organismos estratégicos del Estado provincial, especialmente en áreas encargadas de controlar, fiscalizar y administrar información tributaria sensible.





Mientras continúan creciendo los cuestionamientos, el foco ahora se concentra en determinar si existen mecanismos suficientes dentro del Estado fueguino para prevenir posibles incompatibilidades y garantizar transparencia en organismos clave como la AREF. La situación podría derivar en pedidos de informes o presentaciones formales para esclarecer el alcance de las funciones y actividades privadas de los funcionarios involucrados.