Crece la tensión entre el Tribunal de Cuentas y APOC: judicializan las elecciones del gremio fueguino

El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego avanzó con una presentación judicial para cuestionar la validez de las elecciones de APOC. Desde sectores sindicales interpretan la medida como un intento de intervenir en la representación gremial.

Un nuevo capítulo de tensión institucional y sindical se abrió en Tierra del Fuego tras conocerse la Resolución Plenaria N° 015/2026 del Tribunal de Cuentas provincial, mediante la cual se instruyó a representantes legales del organismo a avanzar judicialmente contra actos vinculados al proceso electoral de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).





La medida, fechada el 6 de febrero de 2026 y publicada posteriormente en el Boletín Oficial, dispone la participación de los abogados Jimena Gibertoni y Federico Andereggen en el expediente judicial Nº 12042/2026, que tramita en el Juzgado del Trabajo N° 1 a cargo del juez Mauricio Neubauer . El planteo busca que la Justicia declare la nulidad de la convocatoria a elecciones, la oficialización de listas y la proclamación de autoridades realizadas por APOC Tierra del Fuego durante 2025.





El eje central del cuestionamiento apunta a la legitimidad estatutaria de la conducción sindical encabezada por Valeria Regueiro. Según trascendió en la presentación judicial, desde el Tribunal de Cuentas sostienen que existirían irregularidades vinculadas a la representación gremial y a la validez de los actos administrativos derivados del proceso electoral interno.





Sin embargo, desde distintos sectores sindicales y trabajadores vinculados a organismos de control interpretan la avanzada judicial como una posible injerencia sobre la autonomía sindical y la representación elegida por los afiliados. En ese marco, advierten que el conflicto excede una discusión administrativa y se transforma en una disputa política e institucional que podría impactar directamente sobre la vida interna del gremio.





La controversia también expone el creciente nivel de confrontación entre las autoridades del Tribunal de Cuentas y la conducción gremial de APOC, en un contexto provincial marcado por tensiones entre trabajadores estatales y organismos de control. La judicialización de las elecciones sindicales genera preocupación en sectores gremiales que consideran que este tipo de acciones pueden sentar precedentes sobre la intervención de estructuras estatales en organizaciones sindicales.





Mientras el expediente avanza en sede judicial, la expectativa se concentra ahora en la resolución que adopte el Juzgado del Trabajo N° 1, en una causa que podría tener implicancias institucionales y laborales de relevancia para la provincia.





El conflicto entre el Tribunal de Cuentas y APOC vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre el control institucional y la autonomía sindical. En Tierra del Fuego, donde los enfrentamientos entre organismos estatales y gremios vienen escalando en distintos sectores, la judicialización de una elección sindical abre un escenario sensible que podría profundizar aún más la tensión política y laboral dentro del Estado provincial.

