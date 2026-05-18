Comienzó en Ushuaia el juicio que pone bajo la lupa a dirigentes de ATE por presuntas estafas con viviendas

El Tribunal de Juicio de Ushuaia inicia este lunes 18 de mayo un juicio oral y público que genera fuerte expectativa política y judicial en Tierra del Fuego por el alcance de la investigación y los nombres involucrados.

En el proceso son juzgados Miguel Ángel Arana, vinculado al área de Vivienda de ATE Ushuaia; el secretario general del gremio, Carlos Córdoba; y Erik Enrique Moscoso Panozo, imputado además en una causa vinculada a presunto lavado de activos.





La investigación judicial analiza 22 hechos relacionados con supuestas maniobras de estafa en las que afiliados y particulares habrían entregado dinero bajo la promesa de acceder a viviendas gestionadas mediante listados confeccionados desde el sindicato.





Según la acusación fiscal, parte de la operatoria se desarrolla en el marco de mecanismos de adjudicación habitacional donde distintas organizaciones sociales y sindicales participan en la conformación de listados vinculados al acceso a viviendas.





La causa sostiene que varias personas realizan pagos importantes para integrar esos registros y que posteriormente comienzan los reclamos al no concretarse las adjudicaciones prometidas. El perjuicio económico estimado en la investigación supera los 8 millones de pesos y decenas de miles de dólares correspondientes a operaciones previas al año 2018.





Además de las acusaciones por presuntas estafas, el expediente incluye imputaciones relacionadas con administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentación.





En paralelo, Moscoso Panozo afronta cargos vinculados a presunto lavado de activos, debido a operaciones investigadas sobre adquisición de maquinaria y movimientos económicos bajo análisis judicial.





Uno de los aspectos más debatidos de la instrucción es el acuerdo de reparación integral mediante la entrega de maquinaria que deriva en la desvinculación de algunos imputados respecto de la acusación por lavado, situación que genera cuestionamientos durante el avance del expediente.





El inicio del debate oral se desarrolla además bajo un importante operativo de seguridad dispuesto por el Poder Judicial, con restricciones vehiculares y presencia policial en inmediaciones del edificio de Tribunales ubicado en Congreso Nacional 502.





Las medidas afectan la circulación y estacionamiento en sectores cercanos a las calles 8 de Noviembre, Isla San Pedro, Manuel Garea y Congreso Nacional mientras se desarrollen las audiencias.



