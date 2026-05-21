Catena desafió al Gobierno y advirtió que los descuentos salariales “agravarán el conflicto docente”

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, lanzó duras críticas contra el Gobierno provincial durante una concentración realizada este miércoles frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego, en el marco del paro docente por 48 horas impulsado por el gremio.

Durante su discurso ante los manifestantes, el dirigente sindical cuestionó la posibilidad de aplicar descuentos salariales a los docentes que adhieran a las medidas de fuerza y advirtió que una decisión de ese tipo podría profundizar aún más el conflicto educativo en la provincia. “No va a solucionar el problema, solamente va a extender la crisis”, sostuvo Catena en tono desafiante.





El titular del SUTEF aseguró además que el sindicato continuará reclamando mejoras salariales y mayor financiamiento educativo, en un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo y la tensión creciente entre los gremios estatales y el Ejecutivo provincial. “No buscamos estar permanentemente en conflicto, pero tampoco vamos a resignarnos”, expresó frente a los trabajadores movilizados.





En otro tramo de su intervención, Catena vinculó la situación económica y energética de Tierra del Fuego con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. El sindicalista afirmó que existe un “plan político” que afectaría a la Patagonia y advirtió sobre el impacto que podrían tener los cambios en materia de subsidios energéticos sobre las provincias del sur argentino.





El dirigente también cuestionó a referentes políticos nacionales y provinciales por decisiones tomadas en años anteriores relacionadas con el endeudamiento y la política energética. En ese contexto, hizo referencia a la gestión de Rosana Bertone y recordó las discusiones generadas durante el gobierno de Mauricio Macri por los aumentos tarifarios y la reducción de subsidios en la región patagónica.





La protesta docente volvió a reflejar el complejo escenario social y económico que atraviesa Tierra del Fuego, donde distintos sectores estatales vienen reclamando actualizaciones salariales frente al avance de la inflación y el incremento del costo de vida. Mientras tanto, el conflicto educativo continúa sin una solución definitiva y mantiene en alerta a miles de familias fueguinas.