Catena desafió al Gobierno y advirtió que los descuentos salariales “agravarán el conflicto docente”

1 0 21 mayo 2026 2026-05-21T05:28:00-03:00 Editar esta nota

Horacio Catena cuestionó posibles descuentos a docentes por paro y cargó contra las políticas nacionales y provinciales.

El líder del SUTEF encabezó una protesta frente a Casa de Gobierno y cuestionó la posibilidad de descuentos por paro. También apuntó contra las políticas nacionales, los subsidios energéticos y dirigentes políticos nacionales y provinciales.
El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, lanzó duras críticas contra el Gobierno provincial durante una concentración realizada este miércoles frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego, en el marco del paro docente por 48 horas impulsado por el gremio.

Durante su discurso ante los manifestantes, el dirigente sindical cuestionó la posibilidad de aplicar descuentos salariales a los docentes que adhieran a las medidas de fuerza y advirtió que una decisión de ese tipo podría profundizar aún más el conflicto educativo en la provincia. “No va a solucionar el problema, solamente va a extender la crisis”, sostuvo Catena en tono desafiante.

El titular del SUTEF aseguró además que el sindicato continuará reclamando mejoras salariales y mayor financiamiento educativo, en un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo y la tensión creciente entre los gremios estatales y el Ejecutivo provincial. “No buscamos estar permanentemente en conflicto, pero tampoco vamos a resignarnos”, expresó frente a los trabajadores movilizados.

En otro tramo de su intervención, Catena vinculó la situación económica y energética de Tierra del Fuego con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. El sindicalista afirmó que existe un “plan político” que afectaría a la Patagonia y advirtió sobre el impacto que podrían tener los cambios en materia de subsidios energéticos sobre las provincias del sur argentino.

El dirigente también cuestionó a referentes políticos nacionales y provinciales por decisiones tomadas en años anteriores relacionadas con el endeudamiento y la política energética. En ese contexto, hizo referencia a la gestión de Rosana Bertone y recordó las discusiones generadas durante el gobierno de Mauricio Macri por los aumentos tarifarios y la reducción de subsidios en la región patagónica.

La protesta docente volvió a reflejar el complejo escenario social y económico que atraviesa Tierra del Fuego, donde distintos sectores estatales vienen reclamando actualizaciones salariales frente al avance de la inflación y el incremento del costo de vida. Mientras tanto, el conflicto educativo continúa sin una solución definitiva y mantiene en alerta a miles de familias fueguinas.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1
  1. Anónimomayo 21, 2026

    Le pegas a Bertone Horacio y te juntas a defender el puerto con Monchito Calderón? Que flojo de memoria que son cuando los intereses son otros no? O no te acordás cuando le Bertone se sentó con Moncho y los prendió fuego a cambio de ser legislador.....

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2513,Interes General,3368,Internacionales,177,Locales,4557,Noticias Nacionales,1461,Policiale,10,Policiales,11638,Sociedad,5245,Tecno,84,Tendencias,180,Titulares,15484,Ultimas Noticias,13873,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Catena desafió al Gobierno y advirtió que los descuentos salariales “agravarán el conflicto docente”
Catena desafió al Gobierno y advirtió que los descuentos salariales “agravarán el conflicto docente”
Horacio Catena cuestionó posibles descuentos a docentes por paro y cargó contra las políticas nacionales y provinciales.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1S0rAcZmlji_c1I_bPU3irxiyDf0NBqGa4HwGkaq0nG6Ykzu1E1DOFCW5oppbN4srng9SRHMujic3P9L6tI6ZxWKy0SDpU89PW9PAZ0mS-gCPO2I0qgrSHYAKid04MS6whfRcsx_O_bZWLN1CgB_x3Fr0pk7VeJkHmZ_CMtaU24fA4h4m1yZW/w640-h366/catena%20enfrenta%20a%20melella.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1S0rAcZmlji_c1I_bPU3irxiyDf0NBqGa4HwGkaq0nG6Ykzu1E1DOFCW5oppbN4srng9SRHMujic3P9L6tI6ZxWKy0SDpU89PW9PAZ0mS-gCPO2I0qgrSHYAKid04MS6whfRcsx_O_bZWLN1CgB_x3Fr0pk7VeJkHmZ_CMtaU24fA4h4m1yZW/s72-w640-c-h366/catena%20enfrenta%20a%20melella.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/catena-desafio-al-gobierno-y-advirtio.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/catena-desafio-al-gobierno-y-advirtio.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos