Buscan a adolescente de 13 años en Río Grande: piden colaboración urgente de la comunidad

0 0 25 mayo 2026 2026-05-25T13:03:00-03:00 Editar esta nota

Piden colaboracion para dar con el paradero de Priscila Melany Quiroz de 13 años.

La Policía de la provincia activó un pedido de localización para dar con el paradero de una adolescente de 13 años que se ausentó de su domicilio en Río Grande durante la noche del domingo y desde entonces no hubo novedades sobre su ubicación.
Se trata de Priscila Melany Quiroz, quien salió de su vivienda alrededor de las 21:30 horas, generando preocupación entre familiares y autoridades policiales que solicitaron la colaboración inmediata de toda la comunidad para intentar encontrarla lo antes posible.

Según la descripción oficial difundida por la fuerza provincial, la menor es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, cabello negro lacio con flequillo y ojos marrones. Además, indicaron que no posee tatuajes ni piercings.

Al momento de ausentarse vestía una remera negra con franjas blancas marca Adidas, pantalón deportivo gris con franjas blancas de la misma marca, zapatillas negras con detalles morados y una gorra negra con un toro rojo y blanco. También llevaba una mochila negra.

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de manera inmediata a los números de emergencia 101 o 911, o bien se acerque a la dependencia policial más cercana.

La desaparición generó preocupación en Río Grande y las autoridades mantienen activa la búsqueda para intentar localizar a la adolescente cuanto antes.

Si tenés información que pueda ayudar, comunicate inmediatamente con la Policía.

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