Brutal ataque dentro de la cárcel tres internos hospitalizados en Ushuaia

0 0 12 mayo 2026 2026-05-12T08:45:00-03:00 Editar esta nota

Tres internos fueron brutalmente golpeados en la cárcel de Río Grande y trasladados a Ushuaia tras el ataque.

Los detenidos fueron violentamente golpeados dentro de la Unidad de Detención de Río Grande y debieron ser trasladados a Ushuaia. La Justicia abrió una causa para investigar lo ocurrido dentro del penal.
Un grave episodio de violencia sacudió a la Unidad de Detención de Río Grande luego de que tres internos fueran brutalmente agredidos por otros detenidos dentro de la penitenciaría ubicada en el ex campamento YPF.

Los lesionados fueron identificados como Jonathan Gastón Iván Burgoa Albarracín, de 37 años, junto a Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores, ambos de 18 años. Debido a las lesiones sufridas durante el ataque, los tres debieron ser trasladados a la ciudad de Ushuaia para recibir atención médica, aunque trascendió que se encuentran fuera de peligro.

Los jóvenes habían sido detenidos días atrás, entre el 2 y el 3 de mayo, en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por una presunta agresión con arma blanca contra otro hombre, en un hecho que estaría relacionado con el robo de una bicicleta.

Según trascendió, familiares de los detenidos ya habían manifestado preocupación por posibles represalias dentro del establecimiento penitenciario. Finalmente, el sábado se produjo la agresión física por parte de otros internos, en circunstancias que ahora son materia de investigación judicial.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que los agredidos decidieron no presentar denuncia formal contra quienes participaron del ataque. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Nº 3 inició una causa de oficio para determinar cómo ocurrió el episodio dentro de la unidad carcelaria.

La violenta agresión registrada dentro de la cárcel de Río Grande vuelve a exponer la tensión permanente que existe dentro del sistema penitenciario provincial. Mientras avanza la investigación judicial, el episodio reabre interrogantes sobre los controles internos, la seguridad de los detenidos y la capacidad de prevención frente a conflictos que, en algunos casos, ya habían sido advertidos previamente por familiares.

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