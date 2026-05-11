Atropellaron a un joven en pleno centro de Ushuaia y el conductor escapó

Un joven de 18 años resultó herido durante la madrugada de este jueves luego de ser atropellado por un vehículo en la intersección de avenida Maipú y Belgrano, en pleno centro de Ushuaia.





Tras el impacto, el conductor involucrado escapó del lugar sin asistir a la víctima, lo que derivó en una rápida intervención policial y el inicio de una investigación para identificar al responsable.





El joven fue identificado como Valentino Rodríguez, quien recibió asistencia en el lugar por parte de personal de emergencias y posteriormente fue trasladado de manera preventiva al hospital local para una mejor evaluación médica.





Según informaron fuentes policiales, efectivos realizaron las actuaciones correspondientes en el sector y comenzaron a trabajar sobre distintos elementos para determinar las circunstancias del hecho.





En ese marco, trascendió que el vehículo involucrado ya estaría identificado, por lo que la investigación avanza para establecer quién conducía al momento del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso quedó bajo intervención judicial.