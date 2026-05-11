Atropellaron a un joven en pleno centro de Ushuaia y el conductor escapó

2 0 11 mayo 2026 2026-05-11T04:29:00-03:00 Editar esta nota

Un joven de 18 años resultó herido durante la madrugada de este jueves luego de ser atropellado por un vehículo en la intersección de avenid...

El hecho ocurrió durante la madrugada en la esquina de avenida Maipú y Belgrano. La víctima, de 18 años, sufrió lesiones y debió ser trasladada al hospital. La Policía investiga el caso y el vehículo involucrado ya estaría identificado.

Un joven de 18 años resultó herido durante la madrugada de este jueves luego de ser atropellado por un vehículo en la intersección de avenida Maipú y Belgrano, en pleno centro de Ushuaia.

Tras el impacto, el conductor involucrado escapó del lugar sin asistir a la víctima, lo que derivó en una rápida intervención policial y el inicio de una investigación para identificar al responsable.

El joven fue identificado como Valentino Rodríguez, quien recibió asistencia en el lugar por parte de personal de emergencias y posteriormente fue trasladado de manera preventiva al hospital local para una mejor evaluación médica.

Según informaron fuentes policiales, efectivos realizaron las actuaciones correspondientes en el sector y comenzaron a trabajar sobre distintos elementos para determinar las circunstancias del hecho.

En ese marco, trascendió que el vehículo involucrado ya estaría identificado, por lo que la investigación avanza para establecer quién conducía al momento del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso quedó bajo intervención judicial.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimomayo 11, 2026

    BUEN DIA SRES, VOY A SER REITERATIVO YA QUE LA FALTA DE EMPATIA POR PARTE DEL MUNICI[IO HACIA LOS HABITANTES DE USHUAIA ES TREMENDA Y NI HABLAR DE LOS CONDUCTORES HACIA LOS PEATONES.
    BUENO ACA VA MI COMENTARIO ANTERIOR:

    LO QUE OCURRE SEÑORES QUE HAY UN DESCONTROL TOTAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, LES COMENTO LO QUE ES HABITUAL HOY EN NUESTRA CIUDAD:
    CRUZAR SEMAFOROS EN ROJO (LOS QUE FUNCIONAN), EXCESO DE VELOCIDAD, ESCAPES LIBRES TANTO EN MOTOS COMO EN AUTOS, LUCES DE AUTOS ANTIREGLAMENTARIAS, FLETEROS CON CARGAS QUE SOBRE PASAN LOS LIMITES PERMITIDOS, AUTOS SIN PATENTE, OCUPACION DE LA VIA PUBLICA (EJEMPLO DEPOSITO UBICADO EN CAMPOS AL 700).
    Y PARA QUE VAMOS A HABLAR DE LA VENTA CALLEJERA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN VIA PUBLICA SEGURAMENTE SIN CONTROLES HIGIENICO SANITARIOS, WALTER VUOTO Y SU GENTE POCO A POCO HA IDO TRASFORMADO A LA CIUDAD DE USHUAIA EN TIERRA DE NADIE.
    MERECEMOS VIVIR DE OTRA MANERA ME PARECE

    ResponderBorrar
  2. Anónimomayo 11, 2026

    Tipico adornis escapista. VLLC ( Vamos Los Ladrones Cascada).

    ResponderBorrar

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Cronicas Fueguinas: Atropellaron a un joven en pleno centro de Ushuaia y el conductor escapó
Atropellaron a un joven en pleno centro de Ushuaia y el conductor escapó
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