Arrancó la temporada invernal en Ushuaia y ya es obligatorio circular con cubiertas para nieve y hielo

Desde hoy, Viernes 15 de mayo comenzó oficialmente la temporada invernal en Ushuaia y entró en vigencia la obligatoriedad del uso de cubiertas aptas para nieve y hielo en todos los vehículos que circulen dentro del ejido urbano.

La medida fue establecida mediante la Ordenanza Municipal N° 3771 y la Resolución S.S.U. N° 06/2026, en el marco de las acciones preventivas impulsadas por las autoridades para reforzar la seguridad vial durante los meses de bajas temperaturas.





A partir de ahora, los conductores deberán circular con neumáticos homologados para invierno o cubiertas con clavos, mientras que el uso de cadenas será obligatorio en aquellos sectores donde las condiciones climáticas o el estado de la calzada así lo exijan.





Desde el Municipio solicitaron además extremar las precauciones al momento de conducir, especialmente ante la presencia de hielo, nieve acumulada y escarcha en distintos sectores de la ciudad.





Entre las principales recomendaciones figuran reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y prever mayores tiempos de traslado, teniendo en cuenta las complicaciones habituales que suelen registrarse durante el invierno fueguino.





La disposición alcanza tanto a vehículos particulares como a utilitarios y transporte de pasajeros que circulen dentro de Ushuaia, una ciudad que cada temporada enfrenta complicaciones viales producto de las condiciones climáticas extremas.





La llegada del invierno vuelve a modificar la dinámica cotidiana en Ushuaia, donde las condiciones climáticas extremas forman parte de la vida diaria durante varios meses del año. En ese contexto, el cumplimiento de las medidas preventivas y el uso de equipamiento adecuado continúan siendo claves para reducir riesgos y evitar accidentes en una ciudad marcada por la nieve y el hielo.