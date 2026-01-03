(Vídeo) Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así fue la operación militar para capturar a Nicolás Maduro

Estados Unidos confirmó un ataque militar en Venezuela. Trump aseguró que Maduro fue capturado, mientras Caracas denuncia una invasión.
Washington confirmó una incursión militar nocturna en Caracas. Donald Trump aseguró que Maduro y su esposa fueron detenidos y trasladados fuera del país, mientras el gobierno venezolano denuncia una invasión.
En un hecho de extrema gravedad institucional y geopolítica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que fuerzas militares estadounidenses llevaron adelante una operación militar de gran escala en territorio venezolano con el objetivo de capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Según el mandatario republicano, el operativo —denominado “Operación Resolución Absoluta”— se ejecutó durante la madrugada del 2 de enero, minutos después de las 02:00 de la mañana, aprovechando la oscuridad nocturna y condiciones meteorológicas favorables. Trump aseguró que ambos fueron detenidos y trasladados fuera de Venezuela, aunque hasta el momento no se exhibieron pruebas públicas independientes que confirmen oficialmente la captura.
Una operación militar sin precedentes
De acuerdo con la reconstrucción difundida por altos mandos militares estadounidenses, la misión fue planificada durante varios meses y ejecutada en las últimas horas tras recibir la orden presidencial a las 22:46 (hora de Washington). En la operación participaron fuerzas especiales Delta Force, el 160° Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (“Night Stalkers”), más de 150 aeronaves, drones de vigilancia y bombarderos estratégicos.
Los helicópteros volaron a baja altura desde el Caribe hacia la costa venezolana, mientras aviones F-22, F-35, F-18 y bombarderos B-1 neutralizaban los sistemas de defensa aérea. Simultáneamente, se produjeron bombardeos selectivos sobre instalaciones militares estratégicas en Caracas, entre ellas la base aérea La Carlota y el Fuerte Tiuna, con el objetivo de impedir una respuesta inmediata.
Según fuentes militares, el suministro eléctrico fue interrumpido en Caracas para facilitar el ingreso de los comandos en completa oscuridad. Las fuerzas estadounidenses habrían ingresado a una ubicación considerada “altamente fortificada”, forzando puertas blindadas y extrayendo al mandatario venezolano en cuestión de minutos.
Trump siguió el ataque en tiempo real
Donald Trump afirmó haber seguido la operación en tiempo real desde su residencia de Mar-a-Lago, rodeado por militares y personal de inteligencia. En declaraciones posteriores, describió la incursión como “rápida, violenta y precisa”, destacando la actuación de las fuerzas especiales.
Un helicóptero resultó dañado y dos militares estadounidenses resultaron heridos, aunque sin riesgo de vida, según información oficial.
Reacción de Venezuela y situación incierta
Desde Caracas, el Gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” y decretó el estado de emergencia nacional. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el ataque como “ruin y cobarde”, mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó desconocer el paradero del presidente y exigió “pruebas de vida”.
Las autoridades venezolanas informaron que hubo víctimas civiles, aunque no precisaron cifras oficiales. Hasta el momento, no existe confirmación independiente sobre el destino final de Maduro ni sobre su supuesto traslado a Estados Unidos para ser juzgado.
De confirmarse la captura de un jefe de Estado en ejercicio mediante una incursión militar extranjera, América Latina estaría frente a un antecedente de enorme impacto histórico, que reconfigura los límites del derecho internacional, la soberanía y el uso de la fuerza.
Más allá de la figura de Maduro, el operativo abre un escenario de inestabilidad regional, con consecuencias imprevisibles para Venezuela y para todo el continente. La ausencia de confirmaciones independientes y el uso del anuncio político como herramienta comunicacional obligan a extrema cautela informativa.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS