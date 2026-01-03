(Vídeo) Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así fue la operación militar para capturar a Nicolás Maduro

Una operación militar sin precedentes





De acuerdo con la reconstrucción difundida por altos mandos militares estadounidenses, la misión fue planificada durante varios meses y ejecutada en las últimas horas tras recibir la orden presidencial a las 22:46 (hora de Washington). En la operación participaron fuerzas especiales Delta Force, el 160° Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (“Night Stalkers”), más de 150 aeronaves, drones de vigilancia y bombarderos estratégicos.





Los helicópteros volaron a baja altura desde el Caribe hacia la costa venezolana, mientras aviones F-22, F-35, F-18 y bombarderos B-1 neutralizaban los sistemas de defensa aérea. Simultáneamente, se produjeron bombardeos selectivos sobre instalaciones militares estratégicas en Caracas, entre ellas la base aérea La Carlota y el Fuerte Tiuna, con el objetivo de impedir una respuesta inmediata.





Según fuentes militares, el suministro eléctrico fue interrumpido en Caracas para facilitar el ingreso de los comandos en completa oscuridad. Las fuerzas estadounidenses habrían ingresado a una ubicación considerada “altamente fortificada”, forzando puertas blindadas y extrayendo al mandatario venezolano en cuestión de minutos.



