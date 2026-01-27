Protesta en el Puerto de Ushuaia: trabajadores denuncian que no los dejan ingresar tras la intervención

Una manifestación se desarrolla este martes en el Puerto de Ushuaia, protagonizada por gremios y sectores laborales que rechazan la intervención dispuesta por el Gobierno nacional y denuncian que numerosos trabajadores no pueden ingresar a sus puestos de trabajo.

Según relataron desde los sindicatos, desde la implementación de la intervención comenzaron a registrarse restricciones en los accesos, con personal que fue impedido de cumplir sus tareas habituales, bajo la explicación informal de que se trata de “órdenes superiores”. La situación generó malestar, incertidumbre y preocupación entre los empleados portuarios, muchos de los cuales temen por la continuidad de sus fuentes laborales.





El ingreso al predio portuario se encuentra custodiado por Prefectura Naval Argentina, lo que incrementó la tensión en el lugar y motivó la concentración de trabajadores y representantes gremiales en señal de protesta. Desde los sectores movilizados aseguran que no existe información clara ni comunicaciones oficiales sobre el alcance real de las medidas adoptadas tras la intervención.





La protesta se da en un contexto de creciente conflicto político y sindical, luego de que el Gobierno nacional avanzara sobre la administración del puerto, una decisión que fue rechazada por la Provincia y por diversos gremios, que advierten sobre posibles consecuencias laborales y operativas.





“Hay compañeros que vinieron a trabajar y no los dejaron entrar. Nadie da explicaciones formales y eso genera miedo”, señalaron desde la protesta. También cuestionaron que, mientras se habla de garantizar la operatoria del puerto, en los hechos se limita el normal desempeño del personal.





La situación en el Puerto de Ushuaia sigue en desarrollo y no se descartan nuevas medidas de fuerza, en un escenario marcado por la falta de certezas, el hermetismo oficial y un conflicto que amenaza con profundizarse.





