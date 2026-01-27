Protesta en el Puerto de Ushuaia: trabajadores denuncian que no los dejan ingresar tras la intervención

Protesta en el Puerto de Ushuaia: gremios denuncian que trabajadores no pueden ingresar tras la intervención nacional.

Gremios y sectores laborales se manifestaron en el Puerto de Ushuaia en rechazo a la intervención nacional. Denuncian que hay trabajadores impedidos de ingresar a cumplir funciones, en medio de un clima de incertidumbre y fuerte tensión.
Una manifestación se desarrolla este martes en el Puerto de Ushuaia, protagonizada por gremios y sectores laborales que rechazan la intervención dispuesta por el Gobierno nacional y denuncian que numerosos trabajadores no pueden ingresar a sus puestos de trabajo.

Según relataron desde los sindicatos, desde la implementación de la intervención comenzaron a registrarse restricciones en los accesos, con personal que fue impedido de cumplir sus tareas habituales, bajo la explicación informal de que se trata de “órdenes superiores”. La situación generó malestar, incertidumbre y preocupación entre los empleados portuarios, muchos de los cuales temen por la continuidad de sus fuentes laborales.

El ingreso al predio portuario se encuentra custodiado por Prefectura Naval Argentina, lo que incrementó la tensión en el lugar y motivó la concentración de trabajadores y representantes gremiales en señal de protesta. Desde los sectores movilizados aseguran que no existe información clara ni comunicaciones oficiales sobre el alcance real de las medidas adoptadas tras la intervención.

La protesta se da en un contexto de creciente conflicto político y sindical, luego de que el Gobierno nacional avanzara sobre la administración del puerto, una decisión que fue rechazada por la Provincia y por diversos gremios, que advierten sobre posibles consecuencias laborales y operativas.

“Hay compañeros que vinieron a trabajar y no los dejaron entrar. Nadie da explicaciones formales y eso genera miedo”, señalaron desde la protesta. También cuestionaron que, mientras se habla de garantizar la operatoria del puerto, en los hechos se limita el normal desempeño del personal.

La situación en el Puerto de Ushuaia sigue en desarrollo y no se descartan nuevas medidas de fuerza, en un escenario marcado por la falta de certezas, el hermetismo oficial y un conflicto que amenaza con profundizarse.


  1. Anónimoenero 27, 2026

    ellos mismos fueron los que denunciaron lo que estaba pasando.

    1. Anónimoenero 27, 2026

      Traigan salsa que ñoquis sobran......

  2. Anónimoenero 27, 2026

    Ni los vamos dejar ingresar. Escuchen mis esclavos libertarios, defiendan con sus vidas todo lo que vamos robando con ustedes. Y no olviden preparar sus mujeres para mis soldados que pronto ingresaran. Su amo Trump.

    1. Anónimoenero 27, 2026

      Que confusión tenés negrito

    2. Anónimoenero 27, 2026

      Este se la fumó toda

    3. Anónimoenero 27, 2026

      Adermicina y calladito a trabajar (si es que te da el seso para algo)

  3. Anónimoenero 27, 2026

    Presto servicio como agencia en puerto fueron convocados a trabajar pero la vagancia puede más ......son unos boludos que les hacen caso a los traseros de los sindicato

    1. Anónimoenero 27, 2026

      Mentira!! Llamaron a 20 de su sindicato al resto no.. y de los 20 del listado habían 4 que ya les habían dicho que no y los pusieron igua

  4. Anónimoenero 27, 2026

    MELELLA, LEGISLADORES, MURCIA Y RAMIREZ. AHI ESTAN LOS RESPONSABLES,NO UN POBRE SALAME QUE DENUNCIO

  5. Anónimoenero 27, 2026

    ahora le pertenece a trump el puerto de ushuaia gracias al judio de mierda de milei ,es raro porque milei no es judio y los judios no son liberales

  6. Anónimoenero 27, 2026

    TODOS KUKAS

  7. Anónimoenero 27, 2026

    Menos gente que el negro cordoba que ya es mucho decir jajaja

  8. Anónimoenero 27, 2026

    Callate pelotudo aca esta en jiego michas familia y voz te haces el chistoso estupido seguro sos kuka tan pelodudo infeliz

  9. Anónimoenero 27, 2026

    increible que el inutil del gobernador y su par inutil murcia y sus asesoretes no puedan defender la provincia, fuera forja mopof para siempre y no nos olvidemos del impreseentable de vuoto y los legisladores burros que votaron lo que votaron. Y los trabajadores portuarios se acordaron ahora de defender el puerto hace seis años los vienne robando y se hacen los boludos, se la dejaron servida en bandeja al pobrecito psicopata del presidente que tenemos, ya somos colonia no reniegen mas JAJAJ

  10. Anónimoenero 27, 2026

    A todos esos que hablan sin saber , les comento que los trabajadores que llegaron a su puesto de trabajo y no los dejaron entrar tienen más de veinte años de servicios en el puerto gente que manejan las maquinarias y mantenimiento

  11. Anónimoenero 27, 2026

    Avellaneda dejo solo gente hijos de jubilados que le dejan el puesto de trabajo al jubilarse como sandoval lleva 7 meses en el puerto , Infanti otro que lleva 1 año en el puerto etc , cuando Avellaneda negocie algo mejor esos 15 los deja tirados

  12. Anónimoenero 27, 2026

    Como le lavaste la cabeza a la gente Juan Avellaneda los vas a cagar como te cagaste en todos tus compañeros juntaste a tus mujeres el camionero Juanchi sabe que los gorreaste hay video

  13. Anónimoenero 27, 2026

    Si la intervención en el puerto es político que tiene que ver el laburante que llevan más de veinte años en el trabajo la que conoce todo el muelle

  14. Anónimoenero 27, 2026

    "trabajadores" JAJAJAJAJAJAJJAJAAJJAJAJAAJJAJAJAJAJA

  15. Anónimoenero 27, 2026

    Díganle a Meleya los deje entrar, que ponga los huevos que debe poner si es que tiene para solucionar este problema

  16. Anónimoenero 27, 2026

    Si nunca trabajaron, la intervención ni los tiene en cuenta, sale más barato que no vayan.

