Murcia y Melella niegan la intervención del Puerto de Ushuaia, pero la documentación oficial los desmiente

Qué establece la intervención que la Provincia desconoce





El texto oficial es contundente. La ANPYN dispone el inicio del proceso de intervención administrativa ante el riesgo de que se vean comprometidas la seguridad y la operatividad del puerto, y fija un plazo improrrogable de 10 días para que la Dirección Provincial de Puertos ponga a disposición de Nación al personal afectado a la operación y administración portuaria.





El objetivo declarado es garantizar la continuidad operativa durante el período de intervención, regularizar las condiciones de seguridad y revertir el déficit de infraestructura detectado. El plazo de la intervención se establece en 12 meses, con posibilidad de prórroga mediante acto fundado.





Pese a la claridad del documento, desde el Gobierno fueguino se insiste en negar la existencia misma de la intervención.