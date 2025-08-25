Ushuaia: detuvieron a un hombre por destruir paneles de vidrio de un comercio

Detuvieron a un hombre en Ushuaia por romper los vidrios de un local comercial en la calle Tolhuin.
En horas de la mañana del sábado, personal policial intervino en un hecho de daños ocurrido en un local comercial de la calle Tolhuin, donde un hombre de 25 años rompió dos paneles de vidrio.
El sujeto, identificado como Franco José Cárdenas, fue aprehendido de inmediato en flagrancia por las fuerzas de seguridad. La Fiscalía de Turno avaló el procedimiento y dispuso la detención. El episodio generó preocupación entre comerciantes de la zona, que volvieron a reclamar mayor seguridad para prevenir este tipo de hechos.
CHILOTE DROGADOResponderBorrar
cuando pasa las elecciones ,y estos chorisos vuelvana sus asentamiento de la provincia de bs as,se terminan los chorreos ,votan cobra y se vanResponderBorrar
Eh gente no estén acusando de entrada a los criptoestafadores, acuérdense que los pelucas están para grandes delitos no estas pavaditas.ResponderBorrar