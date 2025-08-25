ltr

Cronicas Fueguinas: Ushuaia: detuvieron a un hombre por destruir paneles de vidrio de un comercio

Detuvieron a un hombre en Ushuaia por romper los vidrios de un local comercial en la calle Tolhuin.

