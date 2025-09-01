Choque frontal en la ruta 3: un camión y una camioneta colisionaron a la altura de Rancho Hambre

Accidente en Ruta 3: choque frontal entre un camión y una camioneta en Rancho Hambre. Hay heridos y el tránsito sigue interrumpido.
La mañana de este lunes estuvo marcada por un grave accidente vial en la Ruta Nacional Nº3, en el sector de Rancho Hambre, donde una camioneta Toyota que circulaba en dirección a Ushuaia colisionó de frente contra un camión de transporte de cargas.
El impacto ocurrió en una zona de curvas pronunciadas, cuando ambos rodados circulaban en sentido contrario. Producto del choque, el conductor de la camioneta debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias, mientras que se reportaron personas con distintos traumatismos, aunque aún no se confirmó la gravedad de las lesiones.
Varias dotaciones de bomberos, policía y servicios sanitarios trabajan en el sitio, mientras que el tránsito permanece cortado a la espera de que se despeje la calzada y se retiren los vehículos siniestrados.
Se trata de un hecho que genera fuertes demoras en la circulación en una de las rutas más transitadas de la provincia. La investigación judicial y pericial buscará establecer las causas del accidente.
SW CON TURISTAS?ResponderBorrar
que funcionario fue esta vez ?ResponderBorrar
ES UNA CURVA QUE TODOS VAN CEBADOS NADIE BAJANDO FRENA NI BAJA LA PATA, EL CAMION SUBE, PECHEA... EL QUE BAJA SI NO FRENA PASA PARA LA OTRA MANO... ASÍ PARECE EN LA FOTOResponderBorrar
Paren la mano muchachos.ResponderBorrar
Sean prudentes. Transporte de personas. Mala publicidad para el destino.
Se ve que el que redacta la nota es recién llegado , hay que decirle que es la única ruta para entrar y para salir ( Se trata de un hecho que genera fuertes demoras en la circulación en una de las rutas más transitadas de la provincia. ) En esa nave puede ir despacio y no chocar aunque el camión le pueda invadir parte de su carril , pasadas las curvas recupera el tiempo muy fácil , tenes una buena maquina y otra oportunidad para no desperdiciar y que puedas tener entera a tu familia .ResponderBorrar
Se nota que no sabes leer e interpretar un texto, Dice que es una de las más transitadas y es verdad, rutas hay unas cuantas, zapato.Borrar
Todos los choferes de turismo hacen lo mismo en esa curvaResponderBorrar