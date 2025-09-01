Choque frontal en la ruta 3: un camión y una camioneta colisionaron a la altura de Rancho Hambre

La mañana de este lunes estuvo marcada por un grave accidente vial en la Ruta Nacional Nº3, en el sector de Rancho Hambre, donde una camioneta Toyota que circulaba en dirección a Ushuaia colisionó de frente contra un camión de transporte de cargas.

El impacto ocurrió en una zona de curvas pronunciadas, cuando ambos rodados circulaban en sentido contrario. Producto del choque, el conductor de la camioneta debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias, mientras que se reportaron personas con distintos traumatismos, aunque aún no se confirmó la gravedad de las lesiones.





Varias dotaciones de bomberos, policía y servicios sanitarios trabajan en el sitio, mientras que el tránsito permanece cortado a la espera de que se despeje la calzada y se retiren los vehículos siniestrados.





Se trata de un hecho que genera fuertes demoras en la circulación en una de las rutas más transitadas de la provincia. La investigación judicial y pericial buscará establecer las causas del accidente.

