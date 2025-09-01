Choque frontal en la ruta 3: un camión y una camioneta colisionaron a la altura de Rancho Hambre

01 septiembre 2025

Accidente en Ruta 3: choque frontal entre un camión y una camioneta en Rancho Hambre. Hay heridos y el tránsito sigue interrumpido.

El siniestro ocurrió en horas de la mañana en una zona de curvas. Varias personas resultaron heridas y el tránsito permanece interrumpido.

La mañana de este lunes estuvo marcada por un grave accidente vial en la Ruta Nacional Nº3, en el sector de Rancho Hambre, donde una camioneta Toyota que circulaba en dirección a Ushuaia colisionó de frente contra un camión de transporte de cargas.

El impacto ocurrió en una zona de curvas pronunciadas, cuando ambos rodados circulaban en sentido contrario. Producto del choque, el conductor de la camioneta debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias, mientras que se reportaron personas con distintos traumatismos, aunque aún no se confirmó la gravedad de las lesiones.

Varias dotaciones de bomberos, policía y servicios sanitarios trabajan en el sitio, mientras que el tránsito permanece cortado a la espera de que se despeje la calzada y se retiren los vehículos siniestrados.

Se trata de un hecho que genera fuertes demoras en la circulación en una de las rutas más transitadas de la provincia. La investigación judicial y pericial buscará establecer las causas del accidente.

COMENTARIOS

BLOGGER: 8
  1. Anónimoseptiembre 01, 2025

    SW CON TURISTAS?

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 01, 2025

    CULPA DEL CHOFER DEL CAMION, OBVIAMENTE DEL SINDICATO DE CAMIONEROS DE MOYANO, MOYANO=KIRCHO...

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 01, 2025

    que funcionario fue esta vez ?

    ResponderBorrar
  4. Anónimoseptiembre 01, 2025

    ES UNA CURVA QUE TODOS VAN CEBADOS NADIE BAJANDO FRENA NI BAJA LA PATA, EL CAMION SUBE, PECHEA... EL QUE BAJA SI NO FRENA PASA PARA LA OTRA MANO... ASÍ PARECE EN LA FOTO

    ResponderBorrar
  5. Anónimoseptiembre 01, 2025

    Paren la mano muchachos.
    Sean prudentes. Transporte de personas. Mala publicidad para el destino.

    ResponderBorrar
  6. Anónimoseptiembre 01, 2025

    Se ve que el que redacta la nota es recién llegado , hay que decirle que es la única ruta para entrar y para salir ( Se trata de un hecho que genera fuertes demoras en la circulación en una de las rutas más transitadas de la provincia. ) En esa nave puede ir despacio y no chocar aunque el camión le pueda invadir parte de su carril , pasadas las curvas recupera el tiempo muy fácil , tenes una buena maquina y otra oportunidad para no desperdiciar y que puedas tener entera a tu familia .

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoseptiembre 01, 2025

      Se nota que no sabes leer e interpretar un texto, Dice que es una de las más transitadas y es verdad, rutas hay unas cuantas, zapato.

      Borrar
  7. Anónimoseptiembre 01, 2025

    Todos los choferes de turismo hacen lo mismo en esa curva

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.



