Tolhuin: denuncian persecuciones y malos tratos en el Municipio

SOYEM denunció persecuciones y malos tratos en el Municipio de Tolhuin. Hugo González responsabilizó al intendente Daniel Harrington.
El clima laboral dentro del Municipio de Tolhuin atraviesa una fuerte tensión. El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM), Hugo González, denunció públicamente “presiones y malos tratos” hacia empleados comunales y responsabilizó al intendente Daniel Harrington por permitir y sostener esta situación.
En declaraciones a Radial, González advirtió que la relación con el Ejecutivo “sigue igual o peor”, y aseguró que “se están creando grandes conflictos en los sectores de trabajo que pueden llegar a terminar mal”.
El dirigente denunció que existen “persecuciones hacia los trabajadores” y que incluso algunos jefes de área son utilizados para hostigar a sus propios compañeros. “Lo más grave es que hay funcionarios que se prenden en este tipo de prácticas y eso genera un ambiente muy alarmante”, afirmó.
Además, el sindicalista sostuvo que los trabajadores ya realizaron presentaciones ante el Ministerio de Trabajo, pero las situaciones de maltrato y persecución persisten. “En sectores como Obras Públicas, y también en otros, se persigue a quienes piensan distinto o no responden políticamente al intendente”, aseguró.
Finalmente, González hizo responsable directo a Harrington por designar funcionarios que, según expresó, “no tienen la capacidad de conducir ni el respeto necesario hacia los trabajadores”.
La denuncia del SOYEM vuelve a poner en el centro de la polémica la gestión municipal de Tolhuin, cuestionada por el malestar creciente dentro de sus propios sectores de trabajo.
COMENTARIOS