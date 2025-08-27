Tolhuin: denuncian persecuciones y malos tratos en el Municipio

SOYEM denunció persecuciones y malos tratos en el Municipio de Tolhuin. Hugo González responsabilizó al intendente Daniel Harrington.

El secretario General del SOYEM, Hugo González, aseguró que los trabajadores municipales sufren presiones y persecuciones internas. Apuntó directamente contra el intendente Daniel Harrington.
El clima laboral dentro del Municipio de Tolhuin atraviesa una fuerte tensión. El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM), Hugo González, denunció públicamente “presiones y malos tratos” hacia empleados comunales y responsabilizó al intendente Daniel Harrington por permitir y sostener esta situación.

En declaraciones a Radial, González advirtió que la relación con el Ejecutivo “sigue igual o peor”, y aseguró que “se están creando grandes conflictos en los sectores de trabajo que pueden llegar a terminar mal”.

El dirigente denunció que existen “persecuciones hacia los trabajadores” y que incluso algunos jefes de área son utilizados para hostigar a sus propios compañeros. “Lo más grave es que hay funcionarios que se prenden en este tipo de prácticas y eso genera un ambiente muy alarmante”, afirmó.

Además, el sindicalista sostuvo que los trabajadores ya realizaron presentaciones ante el Ministerio de Trabajo, pero las situaciones de maltrato y persecución persisten. “En sectores como Obras Públicas, y también en otros, se persigue a quienes piensan distinto o no responden políticamente al intendente”, aseguró.

Finalmente, González hizo responsable directo a Harrington por designar funcionarios que, según expresó, “no tienen la capacidad de conducir ni el respeto necesario hacia los trabajadores”.

La denuncia del SOYEM vuelve a poner en el centro de la polémica la gestión municipal de Tolhuin, cuestionada por el malestar creciente dentro de sus propios sectores de trabajo.

