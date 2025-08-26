Gremios estatales rechazaron la propuesta salarial del Gobierno por considerarla “insuficiente”

3 0 26 agosto 2025 2025-08-26T02:03:00-03:00 Editar esta nota

ATE, ATSA y UPCN rechazaron la oferta salarial del Gobierno fueguino por insuficiente y presentaron una contrapropuesta en paritarias.

ATE, ATSA y UPCN manifestaron su disconformidad en la última mesa paritaria y presentaron una contrapropuesta. El Ejecutivo provincial deberá revisar la oferta.
TIERRA DEL FUEGO.– La negociación salarial para los trabajadores del escalafón seco y húmedo volvió a tensarse luego de que los gremios estatales ATE, ATSA y UPCN rechazaran la propuesta del Ejecutivo fueguino por considerarla “insuficiente”.

Durante la última mesa paritaria, los sindicatos expresaron su descontento y presentaron una contrapropuesta que incluye:
  • Que el ítem Antigüedad quede fijado en 2,5%.
  • Elevar el adicional Sanidad a $45.000.
  • Que el ítem transitorio se ubique en $50.000.
  • Un incremento del 5% en títulos técnicos, terciarios y universitarios.
  • Un aumento del 4% al básico de septiembre.
Tras el cruce de posiciones, se resolvió pasar a un cuarto intermedio, con la promesa de fijar una nueva fecha, horario y lugar para retomar las negociaciones.

La pulseada salarial continúa, y mientras los gremios remarcan que los sueldos quedaron atrasados frente a la inflación, el Ejecutivo provincial busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

acta de rechazo de los gremios de atsa, ate y upcn a la propuesta del gobierno de tierra del fuego


Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimoagosto 26, 2025

    Mentira en puertos castillo y la copar ya firmaron el aumento. Gracias murcia
    Sos el mejor. 18% al basico y aumento de las extras. Genioooooooo!!!!
    Eso si hay que meter la gente en eso estan trabajando
    Postularse en puertos vana incorporar a dedo pero con presentaciones en la juatucia se traba

    ResponderBorrar
  2. Anónimoagosto 26, 2025

    hay que pararle a este colorado hijo de puta!

    ResponderBorrar
  3. Anónimoagosto 26, 2025

    Los sueldos estan pisados en todo el pais, politica , del autopercibido honesto, Milei.
    Que aumento pretenden, el paus destruido.
    Sin Industrias
    Importacion abierta.
    Fabricas y negocios, cerrando.
    Dolar barato perjudcando la industria que no puede competir con lo importado a precio de dupping.
    Sueldos pisados.
    Votastes a Milei? Si todavia tenes trabajo, hace Didi cuando termines de laburar.

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,263,Espectaculos,82,Interes,2335,Interes General,3155,Internacionales,146,Locales,3527,Noticias Nacionales,1394,Policiale,4,Policiales,11338,Sociedad,4927,Tecno,76,Tendencias,123,Titulares,14328,Ultimas Noticias,12717,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Gremios estatales rechazaron la propuesta salarial del Gobierno por considerarla “insuficiente”
Gremios estatales rechazaron la propuesta salarial del Gobierno por considerarla “insuficiente”
ATE, ATSA y UPCN rechazaron la oferta salarial del Gobierno fueguino por insuficiente y presentaron una contrapropuesta en paritarias.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzZbKQbOfYOHVJ7dMLC3ZwowxNx3fqfq8PpgDI9mPVSwx10VN2ndoqV5amMBvl4-tWk0pdscqF9FSPBgZxVHAe8u3zaBOrmBbJby0D3We9KttTH4kF-FEx2zyl4gmprdH3fZFu8jGBWFlBUfTEilWhZoBUduCwj4x2TPZjMX8cUWQqgYW8yNFy/w640-h384/paritarias%20por%20aumento%20salarial%20de%20los%20gremios.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzZbKQbOfYOHVJ7dMLC3ZwowxNx3fqfq8PpgDI9mPVSwx10VN2ndoqV5amMBvl4-tWk0pdscqF9FSPBgZxVHAe8u3zaBOrmBbJby0D3We9KttTH4kF-FEx2zyl4gmprdH3fZFu8jGBWFlBUfTEilWhZoBUduCwj4x2TPZjMX8cUWQqgYW8yNFy/s72-w640-c-h384/paritarias%20por%20aumento%20salarial%20de%20los%20gremios.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/gremios-estatales-rechazaron-la.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/gremios-estatales-rechazaron-la.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos