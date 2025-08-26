Gremios estatales rechazaron la propuesta salarial del Gobierno por considerarla “insuficiente”

ATE, ATSA y UPCN rechazaron la oferta salarial del Gobierno fueguino por insuficiente y presentaron una contrapropuesta en paritarias.
TIERRA DEL FUEGO.– La negociación salarial para los trabajadores del escalafón seco y húmedo volvió a tensarse luego de que los gremios estatales ATE, ATSA y UPCN rechazaran la propuesta del Ejecutivo fueguino por considerarla “insuficiente”.
Durante la última mesa paritaria, los sindicatos expresaron su descontento y presentaron una contrapropuesta que incluye:
- Que el ítem Antigüedad quede fijado en 2,5%.
- Elevar el adicional Sanidad a $45.000.
- Que el ítem transitorio se ubique en $50.000.
- Un incremento del 5% en títulos técnicos, terciarios y universitarios.
- Un aumento del 4% al básico de septiembre.
Tras el cruce de posiciones, se resolvió pasar a un cuarto intermedio, con la promesa de fijar una nueva fecha, horario y lugar para retomar las negociaciones.
La pulseada salarial continúa, y mientras los gremios remarcan que los sueldos quedaron atrasados frente a la inflación, el Ejecutivo provincial busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Mentira en puertos castillo y la copar ya firmaron el aumento. Gracias murciaResponderBorrar
Sos el mejor. 18% al basico y aumento de las extras. Genioooooooo!!!!
Eso si hay que meter la gente en eso estan trabajando
Postularse en puertos vana incorporar a dedo pero con presentaciones en la juatucia se traba
hay que pararle a este colorado hijo de puta!ResponderBorrar
Los sueldos estan pisados en todo el pais, politica , del autopercibido honesto, Milei.ResponderBorrar
Que aumento pretenden, el paus destruido.
Sin Industrias
Importacion abierta.
Fabricas y negocios, cerrando.
Dolar barato perjudcando la industria que no puede competir con lo importado a precio de dupping.
Sueldos pisados.
Votastes a Milei? Si todavia tenes trabajo, hace Didi cuando termines de laburar.