Gremios estatales rechazaron la propuesta salarial del Gobierno por considerarla “insuficiente”

TIERRA DEL FUEGO.– La negociación salarial para los trabajadores del escalafón seco y húmedo volvió a tensarse luego de que los gremios estatales ATE, ATSA y UPCN rechazaran la propuesta del Ejecutivo fueguino por considerarla “insuficiente”.

Durante la última mesa paritaria, los sindicatos expresaron su descontento y presentaron una contrapropuesta que incluye:

Que el ítem Antigüedad quede fijado en 2,5%.

Elevar el adicional Sanidad a $45.000.

Que el ítem transitorio se ubique en $50.000.

Un incremento del 5% en títulos técnicos, terciarios y universitarios.

Un aumento del 4% al básico de septiembre.

Tras el cruce de posiciones, se resolvió pasar a un cuarto intermedio, con la promesa de fijar una nueva fecha, horario y lugar para retomar las negociaciones.





La pulseada salarial continúa, y mientras los gremios remarcan que los sueldos quedaron atrasados frente a la inflación, el Ejecutivo provincial busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas.



