Tensión educativa en Tierra del Fuego: el Gobierno descontará salarios a docentes que realicen “desobligaciones”

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego anunció que aplicará descuentos salariales a los docentes que participen en las denominadas “desobligaciones”, modalidad de protesta utilizada por distintos sectores del ámbito educativo.

La secretaria de Coordinación Educativa, Fernanda García, explicó que la medida responde a directivas del Ejecutivo que buscan garantizar el cumplimiento de la jornada laboral. “Existe una instrucción clara para avanzar con los descuentos correspondientes ante la inasistencia a las tareas escolares”, afirmó.





El Gobierno argumenta que este tipo de interrupciones impacta directamente en los estudiantes y sus familias, aunque aclaró que no se cerrará el canal de diálogo con los sindicatos. García adelantó que las paritarias docentes serán convocadas durante esta semana para retomar la discusión salarial.





“Estamos gestionando recursos para mejorar las condiciones de todos los trabajadores estatales”, indicó la funcionaria, quien también remarcó que la cartera educativa trabaja en programas de formación continua y alfabetización para fortalecer el proceso pedagógico.