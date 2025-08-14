Tensión educativa en Tierra del Fuego: el Gobierno descontará salarios a docentes que realicen “desobligaciones”

Tierra del Fuego: el Gobierno descontará a docentes que realicen “desobligaciones”, mientras prepara nueva reunión paritaria.

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego anunció que aplicará descuentos salariales a los docentes que participen en las denominadas “desobligaciones”, modalidad de protesta utilizada por distintos sectores del ámbito educativo.
La secretaria de Coordinación Educativa, Fernanda García, explicó que la medida responde a directivas del Ejecutivo que buscan garantizar el cumplimiento de la jornada laboral. “Existe una instrucción clara para avanzar con los descuentos correspondientes ante la inasistencia a las tareas escolares”, afirmó.

El Gobierno argumenta que este tipo de interrupciones impacta directamente en los estudiantes y sus familias, aunque aclaró que no se cerrará el canal de diálogo con los sindicatos. García adelantó que las paritarias docentes serán convocadas durante esta semana para retomar la discusión salarial.

“Estamos gestionando recursos para mejorar las condiciones de todos los trabajadores estatales”, indicó la funcionaria, quien también remarcó que la cartera educativa trabaja en programas de formación continua y alfabetización para fortalecer el proceso pedagógico.

BLOGGER: 5
  1. Anónimoagosto 14, 2025

    Por fin, vagos de m

  2. Anónimoagosto 14, 2025

    Si me descuentan hago desobligacion en reclamo, y me viene bien pprque tengo un viajecito . Esta tarde ya viajamos tres amigas docentes.

  3. Anónimoagosto 14, 2025

    No les alcanza la plata, pero le regalo a la muni $ para la noche más larga. Y de achicar la planta política ni hablar… no vuelven más peronchos.

  4. Anónimoagosto 14, 2025

    De acuerdo. Una buena demasiados paros. Sino trabajan descuento. Los derechos de los chicos a la educación primero.

  5. Anónimoagosto 14, 2025

    Muy bien, ponete los pantalones meli xq si seguí así ni tu mamá te va votar mas

