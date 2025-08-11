Melella celebró el aval judicial a la reforma de la Constitución y acusó a la oposición de “defender privilegios”

Melella celebró el fallo que habilita la reforma de la Constitución fueguina y acusó a la oposición de judicializar la política para mantener privileg
El gobernador Gustavo Melella celebró la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego que avaló la reforma de la Constitución Provincial, asegurando que la medida “trajo luz definitiva” a un proceso aprobado por 10 legisladores “como corresponde”.
En declaraciones públicas, el mandatario criticó a quienes cuestionaron la iniciativa y recurrieron a la Justicia para frenarla. “Desconocer a 10 legisladores elegidos por voluntad popular es judicializar la política, y eso no ayuda. Una elección se gana en las urnas, no en los tribunales”, afirmó.
Melella defendió la necesidad de “repensar la provincia para los próximos 35 o 50 años” y sostuvo que la reforma permitirá discutir temas institucionales y adaptarse a cambios tecnológicos y sociales. “Cuando se hizo la Constitución no había celulares ni conectividad. Hoy hablamos de inteligencia artificial. Es pensar una Constitución del futuro”, remarcó.
El gobernador anticipó que el área Legal y Técnica trabaja en el cronograma, pero descartó que las elecciones para convencionales constituyentes se realicen este año. Además, aclaró que los convencionales serán ad honorem y que el proceso no implicará costos adicionales significativos.
En su discurso, también cuestionó a quienes —según dijo— buscan “mantener privilegios” y apuntó contra la “doble vara” en la discusión sobre reelecciones. “Algunos hablan de que quiero ser Gildo Insfrán, pero no dicen nada de los legisladores que tienen reelección indefinida”, señaló.
Respecto a su alianza con el intendente de Ushuaia y presidente del PJ fueguino, Walter Vuoto, Melella dijo que busca “unidad para defender la provincia” frente a las políticas del Gobierno nacional. “No es una pelea entre Walter, Martín o Gustavo. Es contra un modelo que quiere para unos pocos. Necesitamos diputados y senadores que defiendan en serio a Tierra del Fuego”, expresó.
Finalmente, llamó a dejar de lado los personalismos en la política provincial: “Si tengo que renunciar a cosas para lograr la unidad, lo hago. Acá nos jugamos mucho. Hay que defender la provincia del ajuste que repercute en salud, educación, seguridad, obra pública y programas sociales”.
