Melella celebró el aval judicial a la reforma de la Constitución y acusó a la oposición de “defender privilegios”

11 agosto 2025

El gobernador Gustavo Melella respaldó el fallo del Superior Tribunal de Justicia que habilita la reforma de la Constitución Provincial y cuestionó a sectores que “judicializan la política”. Negó que las elecciones para convencionales sean este año y llamó a la unidad para “defender la provincia” frente al Gobierno nacional.

El gobernador Gustavo Melella celebró la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego que avaló la reforma de la Constitución Provincial, asegurando que la medida “trajo luz definitiva” a un proceso aprobado por 10 legisladores “como corresponde”.

En declaraciones públicas, el mandatario criticó a quienes cuestionaron la iniciativa y recurrieron a la Justicia para frenarla. “Desconocer a 10 legisladores elegidos por voluntad popular es judicializar la política, y eso no ayuda. Una elección se gana en las urnas, no en los tribunales”, afirmó.

Melella defendió la necesidad de “repensar la provincia para los próximos 35 o 50 años” y sostuvo que la reforma permitirá discutir temas institucionales y adaptarse a cambios tecnológicos y sociales. “Cuando se hizo la Constitución no había celulares ni conectividad. Hoy hablamos de inteligencia artificial. Es pensar una Constitución del futuro”, remarcó.

El gobernador anticipó que el área Legal y Técnica trabaja en el cronograma, pero descartó que las elecciones para convencionales constituyentes se realicen este año. Además, aclaró que los convencionales serán ad honorem y que el proceso no implicará costos adicionales significativos.

En su discurso, también cuestionó a quienes —según dijo— buscan “mantener privilegios” y apuntó contra la “doble vara” en la discusión sobre reelecciones. “Algunos hablan de que quiero ser Gildo Insfrán, pero no dicen nada de los legisladores que tienen reelección indefinida”, señaló.

Respecto a su alianza con el intendente de Ushuaia y presidente del PJ fueguino, Walter Vuoto, Melella dijo que busca “unidad para defender la provincia” frente a las políticas del Gobierno nacional. “No es una pelea entre Walter, Martín o Gustavo. Es contra un modelo que quiere para unos pocos. Necesitamos diputados y senadores que defiendan en serio a Tierra del Fuego”, expresó.

Finalmente, llamó a dejar de lado los personalismos en la política provincial: “Si tengo que renunciar a cosas para lograr la unidad, lo hago. Acá nos jugamos mucho. Hay que defender la provincia del ajuste que repercute en salud, educación, seguridad, obra pública y programas sociales”.

  1. Anónimoagosto 11, 2025

    Que cara rota sos melella.la gente no te quiere al igual que vuoto que ahora trae gente de las vilas para votar porque sabe que nadie lo quiere es un ladron igual que cfk la.misma mierda,y melella le hecha la culpa al gobierno,si cuando estaba el inutil de fernandez la.inflacion no paraba,o se olvidaron que estabamos quedando igual que venezuela tengan memoria cuando vayan a votar.

  2. Anónimoagosto 11, 2025



    El unico que defiende privilegios sos vos gustavo y monica. Manteniendo en el cargo al viejo inutil cagador de siempre murcia y a su. Ice miguelito. Dos tremendas porquerias que desde 2019 tratan de hacer su negocio en puertos cagando y destuyendo todo
    Gestion murcia
    Regalo instalaciones del puerto de grande por 99 años con opcion a 99 mas a una instirucion que recupera drogadictos. Avalo eso victoria vuoto y la mudita laura colazo
    Licitaciones dirigidas a patagonia obras
    Obras mal hechas
    Hizo la obra del muelle y lo recibio roto. No hizo nada caliva para obligar a la empresa a reparar el muelle nuevo
    Regalo predio de puerto de ushuaia a salud para montar durante la pandemia el hospitalcito
    Ragalo ambulancia de puertos a salud
    Desarme de muelle que no es propiedad de puertos es de prefectura
    Provatizacion de seguridad de puertos con empres amiga de bleuer
    Regalo de 200 millones a salud con prestamo mentiroso sin devolucion
    Prestamo son devolucion a obras publicas sin devolucion
    Convenio con mirgor para desaparecer puertos
    Gestion de ley que quita recursos a puertos junto a urquiza y vuoto
    Solo por mencionar slgunas cagadas de la gestion de Roberto - Miguel
    Y a pesar de todo lo seguis manteniendo en el cargo. Tener inutiles obsecuentes lameculos es defender privilegios.

