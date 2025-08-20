El Congreso debate un cambio de huso horario: Argentina podría volver al GMT-4

El Congreso debate atrasar una hora el reloj en Argentina y volver al huso GMT-4 para ahorrar energía y mejorar la calidad de vida.

La Cámara de Diputados analiza un proyecto que propone atrasar una hora el reloj en todo el país. El objetivo: ahorrar energía y mejorar la calidad de vida.

El Congreso nacional pondrá en discusión un proyecto que podría modificar la rutina de millones de argentinos: el cambio del huso horario oficial a GMT-4. La iniciativa, impulsada por el diputado mendocino Julio Cobos, plantea atrasar una hora los relojes en todo el país para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica.

De aprobarse, Argentina volvería al horario histórico que rigió durante gran parte del siglo XX. Actualmente, la hora oficial está fijada en GMT-3, esquema que se estableció en 1969 y que solo se modificó en forma intermitente durante la implementación de los horarios de verano e invierno, suspendidos en 2009.
Un debate con impacto energético y social

Según Cobos, “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial y el huso horario que realmente nos corresponde, y esto genera inconvenientes cotidianos y gastos adicionales”. El diputado citó estudios de la doctora Andrea Pattini, investigadora del CONICET, quien sostiene que un huso mal empalmado con el ciclo natural de luz obliga a consumir más electricidad.

El proyecto también contempla la necesidad de coordinar horarios con los países del Mercosur, especialmente Brasil, para facilitar el comercio, los mercados financieros y el transporte internacional.
Antecedentes y consecuencias

La Argentina ha tenido una larga historia de vaivenes normativos respecto al horario oficial. En 1999 se había establecido el GMT-4, pero fue derogado poco después. En 2007 se implementó un sistema de cambios estacionales (-3 en invierno y -2 en verano), que finalmente quedó sin efecto en 2009.

De aprobarse la modificación actual, el retraso de una hora impactará en la entrada a clases, horarios laborales, transporte público y servicios. Aunque la adaptación inicial suele generar incomodidad, la experiencia internacional demuestra que el ajuste trae beneficios en el mediano plazo, principalmente en eficiencia energética.

El debate legislativo definirá si la Argentina retoma su horario histórico tras más de cinco décadas. Mientras tanto, la propuesta ya genera polémica en la agenda pública y promete alterar la rutina nacional.

