Crece la preocupación por ratas en jardines y escuelas de Ushuaia: ahora se suma “Caramelos Surtidos”

Se agrava la crisis sanitaria en escuelas de Ushuaia. Otro jardín denuncia presencia de ratas y el Ministerio sigue sin dar respuestas.

La crisis sanitaria en el sistema educativo provincial sigue escalando. A las denuncias por presencia de roedores en el Jardín Barquito Travieso, el Colegio Los Andes y el Jardín de Infantes Telkén, ahora se suma el Jardín de Infantes N°14 “Caramelos Surtidos”.
En esta institución se constató la presencia de heces de roedores entre los juguetes de los niños y en la cocina. Según trascendió, ya se había programado una fumigación que fue suspendida en dos oportunidades, lo que generó un fuerte malestar entre las familias.

Expertos advierten que los roedores pueden transmitir leptospirosis y hantavirus, enfermedades graves que se contagian de animales a humanos, lo que eleva el nivel de riesgo para la comunidad escolar. Pese a la gravedad de la situación, el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego no ha comunicado oficialmente medidas concretas para resolver el problema en forma definitiva.

