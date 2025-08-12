Choque en Ushuaia: dos autos colisionaron en Kuanip y Karukinka, sin heridos

Colisión en Ushuaia entre un Fiat Cronos y un Volkswagen Voyage en Kuanip y Karukinka. No hubo heridos.

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del lunes en la intersección de Kuanip y Karukinka movilizó a personal policial de la Comisaría Segunda. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas entre los cinco ocupantes de los vehículos involucrados.
El siniestro se registró cuando un Fiat Cronos, conducido por Mariana Morinigo (37) y con tres acompañantes, impactó por causas que aún se investigan contra un Volkswagen Voyage, manejado por Juan Heriberto Barria Navarro (63).

Pese a la violencia del choque, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones. Efectivos policiales trabajaron en el lugar para controlar la situación, asistir el tránsito y labrar las actuaciones correspondientes.

