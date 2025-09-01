Más de 153 mil fueguinos habilitados para votar en octubre con Boleta Única Papel

Más de 153 mil fueguinos votarán el 26 de octubre con Boleta Única Papel. Autoridades de mesa recibirán hasta $80.000 de viáticos.

La Justicia Electoral dio a conocer el padrón definitivo para los comicios del próximo 26 de octubre, en los que Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur elegirá a sus representantes en el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación. Según se informó, habrá un total de 153.120 electores habilitados.

La distribución por localidad es la siguiente:

Río Grande: 78.386 electores.
Ushuaia: 68.403 electores.
Tolhuin: 6.088 electores.
Antártida Argentina: 239 electores.
Islas Malvinas: 4 electores.

En cuanto a la organización electoral, se dispuso la habilitación de 453 mesas de votación en toda la provincia: 233 en Río Grande, 201 en Ushuaia, 18 en Tolhuin y 1 en Antártida Argentina.

Viáticos para autoridades de mesa

La Justicia Electoral también confirmó los montos que percibirán quienes se desempeñen como autoridades de mesa. Se estableció un pago de $40.000 por cumplir efectivamente la función, más un adicional de $40.000 para quienes realicen la capacitación oficial, lo que eleva el total a $80.000.

Para consultas, se habilitaron los números 2901-649481 (Ushuaia) y 2901-658922 (Río Grande y Tolhuin).

Estreno de la Boleta Única Papel

La gran novedad de estos comicios será la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), un sistema que reemplaza al tradicional cuarto oscuro y elimina las boletas partidarias sueltas.

En este esquema, cada elector recibirá de la autoridad de mesa una boleta única, donde marcará con birome el casillero de los candidatos de su preferencia en una cabina de votación. La medida busca agilizar el proceso, facilitar el escrutinio y reducir el impacto ambiental, al eliminar el uso masivo de boletas y sobres. Con estas disposiciones, la Justicia Electoral asegura que el distrito más austral del país está preparado para llevar adelante un proceso ordenado y transparente.

