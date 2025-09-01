Más de 153 mil fueguinos habilitados para votar en octubre con Boleta Única Papel

Viáticos para autoridades de mesa





La Justicia Electoral también confirmó los montos que percibirán quienes se desempeñen como autoridades de mesa. Se estableció un pago de $40.000 por cumplir efectivamente la función, más un adicional de $40.000 para quienes realicen la capacitación oficial, lo que eleva el total a $80.000.





Para consultas, se habilitaron los números 2901-649481 (Ushuaia) y 2901-658922 (Río Grande y Tolhuin).