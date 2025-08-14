INDEC: la inflación de julio fue del 1,9% y acumula un 17,3% en 2025

INDEC: la inflación de julio fue 1,9%, acumula 17,3% en 2025 y 36,6% interanual; Recreación y cultura lideró las subas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en julio de 2025 un incremento del 1,9% respecto de junio, según datos publicados por el INDEC. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año alcanza el 17,3%, mientras que en la comparación interanual trepó al 36,6%.
La división con mayor aumento mensual fue Recreación y cultura (+4,8%), seguida por Transporte (+2,8%). En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 1,9%, con el mayor peso en la mayoría de las regiones del país, impulsada por incrementos en verduras, carnes y panificados.

Las menores variaciones se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco (+0,6%), mientras que Prendas de vestir y calzado mostró una baja del 0,9%.

Por categorías, los precios estacionales fueron los que más aumentaron (+4,1%), seguidos por los regulados (+2,3%). El IPC núcleo avanzó 1,5%. En el desagregado, los bienes subieron 1,4% y los servicios un 3,1% frente al mes anterior.


  Anónimoagosto 14, 2025

    Cuanta mentira de los libertarios, y así viven de mentira en mentira, ya desde el inició aumentaron todo más del 5.000 % y luego es obvio que si se mantiene extremadamente alto todo no pueden seguir subiendo porque no hay consumo.

  Anónimoagosto 14, 2025

    Dónde hay un urna q lo voto de nuevo al presi. No vuelve mas la presa y si séquito.

  Anónimoagosto 14, 2025

    Che! El combustible, la luz, el agua y el gas. No forman parte del IPC? Acá aumentó todo eso!

