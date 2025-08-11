(Miralo) Vídeo viral en redes compara a Martín Pérez y Rosana Bertone: Al ritmo de la cumbia “Son lo mismo”

Un vídeo que circula con fuerza en redes sociales sostiene que el intendente Martín Pérez y la exgobernadora Rosana Bertone representan “el ...
Un vídeo que circula con fuerza en redes sociales sostiene que el intendente Martín Pérez y la exgobernadora Rosana Bertone representan “el mismo plan contra el pueblo”.
Con un tono popular, montaje ágil y frases cortadas, la pieza audiovisual acusa a ambos de impulsar persecución a trabajadores, recortes y defensa de los intereses de los poderosos.
El material concluye con un mensaje contundente: “Bertone nunca más”, remarcando el rechazo hacia la exmandataria y marcando un paralelismo con la actual gestión municipal.
La publicación generó algun que otro debate entre usuarios, divididos entre quienes apoyan la comparación y quienes la rechazan, pero su alcance continúa creciendo en las principales plataformas digitales.
